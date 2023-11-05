Отсрочка выхода Baldur's Gate 3 для Xbox Series X/S связана с проблемами с кооперативным режимом раздельного экрана на Series S

Baldur's Gate 3 получила множество положительных отзывов как от обозревателей, так и от геймеров. Возможность поиграть в игру Larian Studios пока не представилась владельцам консолей Xbox Series X/S, но разработчики делают все возможное, чтобы игра дебютировала на "железе" Microsoft. Предположительно мы знаем, когда этот момент наступит.

Как сообщает Exputer со ссылкой на анонимные источники, Baldur's Gate 3 выйдет на Xbox Series X/S 6 декабря. Однако это не совсем точная дата, поскольку если в ходе тестирования игры будут обнаружены невыявленные ошибки, то студия, скорее всего, отложит выход Baldur's Gate 3 до начала 2024 года, и тогда заявленный разработчиками дебют в конце 2023 года не состоится. Что ж, с другой стороны, лучше выпустить отполированный продукт, а не тот, что напичкан ошибками. Судя по всему, такой сценарий считается маловероятным.

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Larian Studios

Отсрочка выхода Baldur's Gate 3 для Xbox Series X/S связана с проблемами с кооперативным режимом раздельного экрана на Series S. На Series X эта функция заработает только после выхода игры в конце этого года, а Series S, скорее всего, получит ее в будущем. Стоит напомнить, что игроки обеспокоены отсутствием официальной даты выхода игры. В результате разработчики Larian Studios отреагировали на это, заверив сообщество, что ничего не изменилось.

Между тем, недавно Baldur's Gate 3 получила крупное обновление, устраняющее целых 100 ошибок. Кроме того, улучшен интеллект врагов, которые больше не будут бессмысленно перебегать с места на место. А собака Драпек, которую можно взять в команду, станет более эффективным добытчиком. Возможно, это последнее обновление перед выходом третьей Baldur's Gate на Xbox Series X/S.

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Напомним, что Baldur's Gate 3, спустя три года пребывания в раннем доступе в Steam, вышла на ПК 3 августа и 6 сентября для PlayStation 5. Первоначальные продажи игры были впечатляющими, быстро превысив пять миллионов копий, и, вероятно, сейчас дела идут еще лучше. Согласно статистике SteamCharts, в игру в пике на Steam сыграли 875 343 игрока, а на момент написания этой новости активными остаются более 153 000 игроков.