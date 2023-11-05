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dima0782
Стали известны новые функции iOS 17.2
В следующем месяце ожидается обновление для IPhone

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Следующим крупным обновлением для всех поддерживаемых моделей iPhone станет iOS 17.2. Сообщается, что Apple выпустит это обновление не раньше следующего месяца. Тем не менее, мы уже знаем, что нового появится в iOS 17.2.

Все поддерживаемые Apple смартфоны iPhone теперь могут быть обновлены до iOS 17.1 - самой высокой версии, доступной на данный момент. По крайней мере, если говорить об официальных релизах. В конце концов, на прошлой неделе Apple выпустила первую бета-версию iOS 17.2, так что уже сейчас можно сказать, чего ждать от следующего обновления iOS.

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Одной из новых функций станет добавление в кнопку Action Button (в настоящее время она есть только в iPhone 15 Pro и Pro Max) возможности назначить приложение Translator для работы на "динамическом острове".

Среди визуальных изменений - новые виджеты приложений "Погода" и "Часы" для главного экрана и экрана блокировки. Будет что-то и для поклонников Memoji. Появится вкладка "Body", где пользователи смогут настраивать руки, талию, бюст и плечи своего персонажа Memoji. Небольшая новая функция появится и в iMessage. После установки iOS 17.2 можно будет отвечать на сообщения с помощью стикеров.

В обновлении также появится приложение "Журнал", в котором пользователи смогут записывать основные события дня с возможностью добавления фотографий или голосовых записей.

Наконец, будет добавлена функция проверки ключей контактов в iMessage. Возможно, вы уже слышали об этой функции, но только в iOS 17.2 она появится окончательно. Одним словом, это новая форма защиты, целевая аудитория которой особенно уязвима для цифровых угроз. Речь идет, например, о представителях власти или журналистах. Верификация контактного ключа призвана гарантировать, что отправляемые ими сообщения действительно дойдут до тех, кому они предназначаются. Если у участников обмена информацией эта функция включена, то они получат предупреждение даже в случае атаки.

В приложении Apple Music появится несколько улучшений. Одно из них - возможность создания плейлистов несколькими людьми. В общие сборники разные люди смогут, например, добавлять и удалять песни, а также менять их порядок. Другая новая функция - добавление специального плейлиста, посвященного песням, которые были отмечены как любимые.

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Конечно, это далеко не все изменения и нововведения, которые появятся в iOS 17.2, но они представляются наиболее интересными. А теперь о самом главном - о том, когда выйдет обновление. Согласно появившимся в Сети сообщениям, официальный релиз iOS 17.2 состоится в декабре. К сожалению, конкретная дата нам неизвестна. Однако не исключено, что на помощь снова придут утечки.

#ios 17.2
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