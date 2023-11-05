В следующем месяце ожидается обновление для IPhone

Следующим крупным обновлением для всех поддерживаемых моделей iPhone станет iOS 17.2. Сообщается, что Apple выпустит это обновление не раньше следующего месяца. Тем не менее, мы уже знаем, что нового появится в iOS 17.2.

Все поддерживаемые Apple смартфоны iPhone теперь могут быть обновлены до iOS 17.1 - самой высокой версии, доступной на данный момент. По крайней мере, если говорить об официальных релизах. В конце концов, на прошлой неделе Apple выпустила первую бета-версию iOS 17.2, так что уже сейчас можно сказать, чего ждать от следующего обновления iOS.

реклама

Одной из новых функций станет добавление в кнопку Action Button (в настоящее время она есть только в iPhone 15 Pro и Pro Max) возможности назначить приложение Translator для работы на "динамическом острове".

Среди визуальных изменений - новые виджеты приложений "Погода" и "Часы" для главного экрана и экрана блокировки. Будет что-то и для поклонников Memoji. Появится вкладка "Body", где пользователи смогут настраивать руки, талию, бюст и плечи своего персонажа Memoji. Небольшая новая функция появится и в iMessage. После установки iOS 17.2 можно будет отвечать на сообщения с помощью стикеров.

В обновлении также появится приложение "Журнал", в котором пользователи смогут записывать основные события дня с возможностью добавления фотографий или голосовых записей.

Наконец, будет добавлена функция проверки ключей контактов в iMessage. Возможно, вы уже слышали об этой функции, но только в iOS 17.2 она появится окончательно. Одним словом, это новая форма защиты, целевая аудитория которой особенно уязвима для цифровых угроз. Речь идет, например, о представителях власти или журналистах. Верификация контактного ключа призвана гарантировать, что отправляемые ими сообщения действительно дойдут до тех, кому они предназначаются. Если у участников обмена информацией эта функция включена, то они получат предупреждение даже в случае атаки.

В приложении Apple Music появится несколько улучшений. Одно из них - возможность создания плейлистов несколькими людьми. В общие сборники разные люди смогут, например, добавлять и удалять песни, а также менять их порядок. Другая новая функция - добавление специального плейлиста, посвященного песням, которые были отмечены как любимые.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Конечно, это далеко не все изменения и нововведения, которые появятся в iOS 17.2, но они представляются наиболее интересными. А теперь о самом главном - о том, когда выйдет обновление. Согласно появившимся в Сети сообщениям, официальный релиз iOS 17.2 состоится в декабре. К сожалению, конкретная дата нам неизвестна. Однако не исключено, что на помощь снова придут утечки.