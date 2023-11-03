Как и в серии Galaxy S23, в Galaxy S24 также ожидается использование Snapdragon в версии "For Galaxy"

Как и нынешняя серия Galaxy S23, флагманские смартфоны Samsung следующего поколения также будут оснащены специальной версией процессора Snapdragon. Ожидается, что модель Snapdragon 8 Gen 3 For Galaxy будет лучше, чем базовая версия, доступная остальным производителям. Благоприятные изменения ожидаются и в плане графического процессора.

Snapdragon 8 Gen 3 For Galaxy с "усиленным" графическим процессором

Прошло чуть больше недели с момента презентации Snapdragon 8 Gen 3. Во время анонса компания Qualcomm сообщила, что первые флагманы на базе Android с этим чипом появятся в течение ближайших нескольких недель после его дебюта. Samsung также сможет воспользоваться возможностями Snapdragon 8 Gen 3. Действительно, ожидается, что на этом чипе будут работать некоторые флагманские смартфоны из готовящейся линейки Galaxy S24. Однако, возможно, южнокорейский технологический гигант вновь получит от Qualcom специально разработанную версию SoC.

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Как и в серии Galaxy S23, в Galaxy S24 также ожидается использование Snapdragon в версии "For Galaxy". На практике мы снова можем ожидать более высокой производительности по сравнению с базовой версией, которая будет достигнута за счет увеличения тактовых частот. А на сколько именно увеличатся тактовые частоты? Утечка Ice Universe утверждает, что тактовая частота GPU Snapdragon 8 Gen 3 For Galaxy составит аж 1000 МГц. Базовая же версия этого чипа работает на частоте 903 МГц. Таким образом, мы имеем скачок тактовой частоты почти на 11%, что вряд ли обеспечит существенный рост производительности. Тем не менее, каждый дополнительный процент к производительности пригодится.

Подождем официальной информации до января

Несмотря на то что Ice Universe об этом не упоминает, повышение частоты можно ожидать и в отношении процессора, как это было в случае Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy. И вполне вероятно, что разгон здесь также будет незначительным. Вопрос в том, как такой разгон скажется на температурах, достигаемых чипом. Более высокая тактовая частота, несомненно, приведет к увеличению тепловыделения.

Каким он будет на самом деле, мы, вероятно, узнаем на примере смартфона Galaxy S24 в январе. Тогда же ожидается анонс следующего поколения флагманских смартфонов от Samsung. И последнее, но не менее важное: семейство Galaxy S24 снова будет представлено в двух версиях - со Snapdragon 8 Gen 3 и Exynos 2400. Будем надеяться, что эта версия окажется гораздо лучше предшественницы.

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Также будет интересно посмотреть, как Exynos 2400 сравнится со Snapdragon 8 Gen 3 не только по производительности, но и по температурам и энергопотреблению.