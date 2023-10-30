Концепт Renault Niagara Concept оснащен гибридной силовой установкой и обладает серьезным характером

Во время суматохи на Японском автосалоне французский автопроизводитель Renault поступил по-своему и без лишнего шума объявил о том, что работает над созданием зверского пикапа.

Концепт, получивший название Niagara Concept, является "символом нашей международной экспансии", что в маркетинге означает "это взгляд на то, какие гибридные и электрифицированные машины Renault может производить для рынков за пределами Европы".

реклама

Renault

Неудивительно, что в таких странах, как Бразилия, Индия и Южная Америка, пикапы - это большая часть бизнеса, поэтому Renault имеет смысл показать, на что она способна, и, конечно же, эта модель получилась смелой.

Сочетая в себе несколько стилей, концепт Niagara имеет массивную решетку радиатора с 3D надписью Renault, покрытую "пиксель-артом", который, по словам дизайнеров, "в значительной степени вдохновлен поп-культурой".

Renault

Массивная противоскользящая пластина простирается спереди до днища, обеспечивая дополнительную защиту, а длинные ходы подвески гарантируют отличную проходимость в самых отдаленных районах. На крыше установлена сверхъяркая световая панель, а спереди - лебедка для придания серьезных ощущений от полноприводной езды.

А как насчет этой забавной схемы окраски? Камуфляжное покрытие Niagara имеет несколько цветов, каждый из которых символизирует одну из граней автомобиля: зеленый - приключения, желтый - спортивный характер, а светло-серый - "техничность", что, на наш взгляд, является полностью выдуманным словом.

Renault

Помимо всего прочего, этот мощный концепт призван продемонстрировать сверхгибкую платформу Renault Group, которая в будущем ляжет в основу всех автомобилей. В данном случае на ней установлена гибридная 48-вольтовая силовая установка, приводящая в движение передние колеса, и дополнительный электромотор сзади, обеспечивающий точный полный привод.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

По словам представителей Renault, он может выполнять "половину ваших повседневных поездок в полностью электрическом режиме", что значительно снижает выбросы CO2.