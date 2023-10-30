Компания Huawei объявила о том, что операционная система HarmonyOS 4 была загружена 100 млн. раз

В день запуска HarmonyOS зарегистрировала один миллион установок сразу после появления публичной бета-версии. В HarmonyOS 4 реализован ряд новых возможностей для пользователей, направленных на персонализацию пользовательских устройств. Среди новых возможностей - настройка экрана блокировки, предлагающая широкий выбор тем и обоев для улучшения общей эстетики пользовательского интерфейса. Интересной новой функцией является Live View, облегчающая взаимодействие с живым контентом и позволяющая следить за выполнением текущих задач на устройстве.

В новой версии HarmonyOS компания Huawei также представила новый движок Ark Engine, который улучшает графическую производительность системы, повышая плавность работы на 20%. Кроме того, время автономной работы было увеличено еще на 30 минут. HarmonyOS 4 также ускоряет запуск приложений, что сказывается на общей производительности устройства. Huawei не обошла вниманием и аспекты конфиденциальности и безопасности. Теперь HarmonyOS 4 предупреждает пользователей об обнаружении потенциально опасных приложений и предлагает их удалить, что повышает безопасность смартфонов, использующих эту систему.

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Huawei

Быстрое распространение HarmonyOS 4, число загрузок которой достигло 100 млн., стало результатом успешного внедрения на старых устройствах. Всего за две недели после выхода система уже набрала 5 млн. пользователей. Затем количество загрузок системы увеличивалось в среднем на 10 млн. в месяц. Еще один значительный рубеж был достигнут на ежегодной презентации флагманского продукта 25 сентября, когда HarmonyOS 4 загрузили 60 млн пользователей.





С момента дебюта системы в 2019 году Huawei постоянно расширяет сферу ее использования, поддерживая все новые и новые типы устройств. Теперь HarmonyOS поддерживает смартфоны, планшеты, умные часы, носимые устройства и даже продукты сторонних производителей с ограниченным объемом памяти, а также автомобильные системы. Промышленная версия HarmonyOS с открытым исходным кодом обеспечивает поддержку устройств корпоративного класса, включая терминалы и другие решения.





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По данным предыдущих маркетинговых исследований, доля HarmonyOS на китайском рынке программного обеспечения достигла 8%, а на мировом - более 2%. Это свидетельствует о ее растущей популярности и интересе со стороны пользователей.