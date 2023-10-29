Кибербезопасность - вовсе не игра, она только выглядит таковой.

Raspberry Pi имеет очень компактные размеры, что делает его отличным выбором для создателей, чьи проекты зависят от портативности. Сегодня мы рассказываем о крутом проекте на Pi, который можно взять с собой в дорогу, созданном командой Superior Tech, известной как Emirhan, Mustafa Emre Sezgin. Вместе они разработали платформу на базе RP2040, известную как Superior Boy, - устройство кибербезопасности, предназначенное как для образовательных, так и для тестовых целей.

Superior Boy представляет собой портативное устройство, в котором в качестве основного процессора используется RP2040. Он имеет кнопки для ввода информации и экран, позволяющий взаимодействовать с пользовательским интерфейсом. Он оснащен широким набором инструментов и модулей, что позволяет использовать его для решения многих задач в области кибербезопасности. Если вы хотите получить знания или являетесь опытным мастером, которому просто нравится возиться, Superior Boy обладает множеством интересных функций, которые стоит проверить.

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Team Superior Tech

Среди модулей - ESP32 с поддержкой WiFi и Bluetooth, 9-осевой гироскоп MP9250, барометр BMP280 и даже PN532, выполняющий функции RFID-считывателя. Пользователи также получают доступ к выводам GPIO, что очень удобно для подключения дополнительных модулей и аппаратного обеспечения.

Проект построен на специальной печатной плате, к которой крепятся все компоненты. На плате зарезервировано место для всех компонентов - от RP2040 до ESP32. Всего на плате шесть кнопок, которые можно запрограммировать на ввод под экраном, что дает форму, напоминающую Game Boy или аналогичный портативный компьютер.

Дуэт запрограммировал в Superior Boy довольно много интересных вещей, с которыми можно поиграть. Одна из них - функция Bad USB/HID, позволяющая использовать устройство в качестве устройства человеческого интерфейса (HID) или внедрять вредоносное ПО. Другой интересный инструмент - функция Jammer. Она использует различные модули с беспроводными возможностями для создания помех и глушения беспроводной связи.

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Легальность подобных инструментов может зависеть от места проживания. Если вы решите воссоздать этот проект, пожалуйста, ознакомьтесь с местными законами, касающимися средств кибербезопасности. Если вы хотите поближе познакомиться с этим проектом Raspberry Pi в действии, вы можете посмотреть его на сайте Hackster.