Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
dima0782
HWiNFO уже объявил о поддержке RTX 4080 SUPER
Похоже, что новость о том, что NVIDIA готовит обновление видеокарты GeForce RTX 40, не просто слухи.

реклама

В сети появляется все больше информации о видеокартах GeForce RTX 40 SUPER. В рамках этой серии должно появиться несколько новых графических процессоров, в том числе и RTX 4080 SUPER. Похоже, что эта модель действительно появится, поскольку известная программа диагностики уже объявила о ее поддержке.

Анонс поддержки RTX 4080 SUPER в HWiNFO

NVIDIA 

реклама

Похоже, что новость о том, что NVIDIA готовит обновление видеокарты GeForce RTX 40, не просто слухи. Для непосвященных уже некоторое время ведутся разговоры о серии RTX 40 SUPER, которая в неустановленные сроки расширит линейку Green. Ожидается, что в рамках этого семейства появятся как минимум 3 новых GPU: RTX 4070 SUPER, RTX 4070 Ti SUPER и RTX 4080 SUPER. Судя по всему, выход последнего из них вполне определен. Откуда взялось это заявление? На сайте HWiNFO, популярной утилиты для диагностики оборудования, появилось сообщение о том, что поддержку GeForce RTX 4080 SUPER планируется добавить с выходом следующей версии программы.

На данный момент последней версией HWiNFO является v7.64, а поддержка RTX 4080 SUPER появится уже в v7.65. А это значит, что выход самой карты может быть уже совсем близко. К сожалению, ни одна другая модель, представляющая серию RTX 40 SUPER, в списке грядущих изменений в HWiNFO не упоминается. Возможно, первой дебютирует только заглавная модель, а с остальными придется немного подождать.

RTX 4080 SUPER - спецификации и начало продаж

Что касается технических характеристик, то RTX 4080 SUPER, как ожидается, будет основана на ядре AD102 или AD103 (по одной из утечек, NVIDIA будет смешивать чипы). Эта карта должна получить 20 Гбайт VRAM в виде кубиков GDDR6X. Сама память, в свою очередь, будет работать на 320-битной шине, если используется GPU AD102. Если же используется AD103, то ограничение будет 256-битным, что может означать меньший объем доступной VRAM.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде

По имеющимся данным, GeForce RTX 4080 SUPER будет выпущен в начале 2024 года. И это действительно может быть так, поскольку уже сейчас, в конце октября, стало известно, что разработчики одного популярного программного обеспечения уже объявили о добавлении его поддержки в грядущую версию.

#видеокарта #rtx 4080 super
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Раскрыты спецификации GPU NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER, 4070 Ti SUPER и 4070 SUPER
Инсайдер назвал полные характеристики RTX 4080 SUPER, RTX 4070 Ti SUPER и RTX 4070 SUPER
В сети появились характеристики RTX 4080 Super, RTX 4070 Ti Super и RTX 4070 Super
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Илон Маск наглядной картинкой высказался на тему того, хочет ли Иран войны
24
Детали нового сезона «Воспламенение» королевской битвы Apex Legends: новый герой, единый прогресс для ПК и консолей и многое другое
+
Истребитель F-35B впервые начал летать в "режиме зверя"
4
Участники CW ITP рассказали, какое вооружение появится у истребителей 6-го поколения
+
Скорость таянья антарктического ледяного покрова нарастает и приводит к повышению уровня воды
4
Системные требования Alan Wake 2 зашкаливают — для 1080p 60 FPS нужна минимум GeForce RTX 4080
42
Показан компьютер с восемью картами NVIDIA RTX и двумя процессорами AMD EPYC за 135 тыс. долларов
8
Сотрудники ЧВК Вагнер освободили золотые прииски для Центральноафриканской Республики
+
Alan Wake 2 полностью неиграбельна на устаревших и слабых видеокартах
20
Китайская видеокарта MTT S80 сравнялась по производительности с GeForce GTX 1650
1
Eurasian Times: дрон-камикадзе "Ланцет" теперь может самостоятельно охотиться на цели
+
Мини ПК Aoostar R1 призван стать универсальным медиа-сервером за 269 долларов
4
Российские fpv-дроны отследили и уничтожили украинского робота-минера
+
ОДК-Климов (Ростех) изготовит двигатели ВК-650В для испытаний Ansat
+
Западные эксперты считают, что вокруг Авдеевки уже начинает затягиваться удавка
3
Окончательные характеристики камеры Galaxy S24 Ultra демонстрируют изменения, внесенные Samsung
2
Южнокорейский концерн продемонстрировал новую перспективную БМП AS-21 Redback
2
Ещё один авианосец США вошел в Средиземное море и направляется к берегам Израиля
+
Фил Спенсер приступил к разделу Activision Blizzard
+
19FortyFive: США возобновили работы по созданию электромагнитной пушки
+

Популярные статьи

Опытный танк Объект 785 с которого могла начаться "Армата"
+
Собираем оптимальный игровой компьютер для самых требовательных игровых хитов 2023 года
24
Обходим Западные санкции в EGS и забираем бесплатно The Evil Within 2
8
"Рептилии", "Великий уравнитель 3", "Миссия невыполнима: Смертельная расплата" - мой краткий обзор
2
Квантовые технологии для истребителей, ракет и другого оружия будущего - подробности проекта CW ITP
1
Создаю свой дистрибутив Linux: Часть 3
38
Учимся выводить деньги с кошелька Steam
1
Сколько будет стоить бензин на АЗС, если нефть будет бесплатной
4
Почему Си Цзиньпин на самом деле уволил министра обороны Китая Ли Шанфу
15
Что нужно учитывать при выборе компьютерного корпуса
60

Сейчас обсуждают

Гвоздь
18:29
Можно - хохлам дали пиз*ы, и не что с волосами.
ПВО отразили над Крымом и Чёрным морем массированный удар БПЛА ВСУ
Гвоздь
18:27
Это как бы намёк и привет нацистам из израиля.
Маск заявил об отсутствии попыток подключения к Starlink в секторе Газа
Гвоздь
18:26
Странные приоритеты у англосаксов. Значит жара их пугает, а ядерная война к которой они подгоняют весь мир нет.
Аномальная жара, вызванная глобальным потеплением, сделает Землю слишком жаркой для человека
Гвоздь
18:21
сам лично будет в земле искать?
Канцлер Германии поедет в Нигерию в поисках дешёвого природного газа для своей страны
Alex-IT
18:19
В топовых решениях возможно, а в среднебюджетных и бюджетных кулеры ещё долго будут.
Что нужно учитывать при выборе компьютерного корпуса
Alex-IT
18:17
https://www.youtube.com/watch?v=8EDfAnxDxxA&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE-%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B0%D0%BB%D1%8C
Что нужно учитывать при выборе компьютерного корпуса
Dce
18:15
Можно. Нужно называть вещи своими именами.
ПВО отразили над Крымом и Чёрным морем массированный удар БПЛА ВСУ
Alex-IT
18:14
Спасибо за дополнение, если ещё будут интересные модели, напишите.
Что нужно учитывать при выборе компьютерного корпуса
Апшеронский скакел
18:04
А куда же мне деть теперь свои 140-е вертушки?
Что нужно учитывать при выборе компьютерного корпуса
Fetaminaza
18:03
300-х на органы перепродает же
Rebelión: даже если Зеленский встанет на колени, Запад не простит Киеву долги
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем