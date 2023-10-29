Похоже, что новость о том, что NVIDIA готовит обновление видеокарты GeForce RTX 40, не просто слухи.

В сети появляется все больше информации о видеокартах GeForce RTX 40 SUPER. В рамках этой серии должно появиться несколько новых графических процессоров, в том числе и RTX 4080 SUPER. Похоже, что эта модель действительно появится, поскольку известная программа диагностики уже объявила о ее поддержке.

Анонс поддержки RTX 4080 SUPER в HWiNFO

NVIDIA

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Похоже, что новость о том, что NVIDIA готовит обновление видеокарты GeForce RTX 40, не просто слухи. Для непосвященных уже некоторое время ведутся разговоры о серии RTX 40 SUPER, которая в неустановленные сроки расширит линейку Green. Ожидается, что в рамках этого семейства появятся как минимум 3 новых GPU: RTX 4070 SUPER, RTX 4070 Ti SUPER и RTX 4080 SUPER. Судя по всему, выход последнего из них вполне определен. Откуда взялось это заявление? На сайте HWiNFO, популярной утилиты для диагностики оборудования, появилось сообщение о том, что поддержку GeForce RTX 4080 SUPER планируется добавить с выходом следующей версии программы.

На данный момент последней версией HWiNFO является v7.64, а поддержка RTX 4080 SUPER появится уже в v7.65. А это значит, что выход самой карты может быть уже совсем близко. К сожалению, ни одна другая модель, представляющая серию RTX 40 SUPER, в списке грядущих изменений в HWiNFO не упоминается. Возможно, первой дебютирует только заглавная модель, а с остальными придется немного подождать.

RTX 4080 SUPER - спецификации и начало продаж

Что касается технических характеристик, то RTX 4080 SUPER, как ожидается, будет основана на ядре AD102 или AD103 (по одной из утечек, NVIDIA будет смешивать чипы). Эта карта должна получить 20 Гбайт VRAM в виде кубиков GDDR6X. Сама память, в свою очередь, будет работать на 320-битной шине, если используется GPU AD102. Если же используется AD103, то ограничение будет 256-битным, что может означать меньший объем доступной VRAM.

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По имеющимся данным, GeForce RTX 4080 SUPER будет выпущен в начале 2024 года. И это действительно может быть так, поскольку уже сейчас, в конце октября, стало известно, что разработчики одного популярного программного обеспечения уже объявили о добавлении его поддержки в грядущую версию.