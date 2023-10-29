Конфигурации новых компьютеров Apple Mac (до 32 ядер и 80 кластеров графических процессоров), судя по всему, станут известны до начала продаж

Компания Apple намерена обновить модельный ряд компьютеров Mac в рамках предстоящего онлайнового мероприятия под названием "Scary Fast", на котором будут представлены новые MacBook Pro и iMac, оснащенные новейшими процессорами серии M3, сообщает Bloomberg. Описание мероприятия под названием "Scary Fast" может указывать на то, что речь пойдет о высокопроизводительных процессорах M3 Pro и M3 Max, изготовленных по одному из техпроцессов N3 компании TSMC.

В центре внимания - ожидаемые MacBook Pro, которые получат значительные внутренние усовершенствования. В новых моделях планируется использовать передовые процессоры M3 Pro и M3 Max, что является существенным скачком по сравнению с предыдущей серией M2. Процессоры подверглись серьезной модернизации и получили как ядра общего назначения, так и графические кластеры, как показано в таблице.

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Как сообщается, iMac также ожидает обновление, которое станет первым за более чем 900 дней. Ожидается, что внешний дизайн сохранит свою эстетику, а вот внутренние компоненты будут обновлены. Предполагается, что новые модели будут оснащены чипом Apple M3, улучшенными конфигурациями графических процессоров и переходом на разъемы USB-C, что означает модернизацию архитектуры iMac.

Примечательно, что, согласно отчету Bloomberg, это событие имеет дополнительное значение, поскольку оно совпадает с восстановлением рынка персональных компьютеров после спада, вызванного пандемией.

Презентация Apple также приурочена к праздничному сезону, который является критическим периодом для увеличения продаж. Компания намерена использовать свои новые предложения для увеличения продаж после снижения продаж в предыдущих кварталах. Обновленная линейка Mac может сыграть решающую роль в возрождении доходов Apple от Mac, поддерживая ее общие высокие финансовые показатели за счет iPhone.

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Помимо, казалось бы, неминуемых анонсов, Apple, как сообщается, готовит к выпуску новые MacBook Air и обновленные iPad. Однако запуск этих продуктов запланирован на последующие периоды, вплоть до 2024 года и далее, что свидетельствует об устойчивой стратегии инноваций и совершенствования продуктов в "дорожной карте" Apple, сообщает Bloomberg.