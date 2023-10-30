Несмотря на проблемы с поставками, PlayStation 5 пользуется огромным успехом с момента запуска

Sony ожидает, что праздничный период станет одним из лучших в истории компании, чему, конечно же, способствуют PlayStation 5 и эксклюзивная игра Marvel's Spider-Man 2, которая уже вошла в список самых продаваемых игр PlayStation Studios. Японский гигант раскрыл, сколько консолей он хочет поставить на рынок в 2023 году.

Несмотря на проблемы с поставками, PlayStation 5 пользуется огромным успехом с момента запуска. 2023 год может стать лучшим годом для трехлетней консоли, потому что Sony планирует поставить на рынок 25 млн. устройств. Это, безусловно, будет успехом для консоли, продажи которой некоторое время назад перешагнули отметку в 40 млн. единиц. Ожидается, что этому будет способствовать рождественский период и ажиотажный спрос, охвативший мир в это время.

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Sony

"Этот рождественский сезон - первый, в котором мы будем полностью обеспечены PlayStation 5 во всех географических регионах. Мы начали продажи [PS5 - прим. ред.) в 2020 году. Мы столкнулись с теми же проблемами в цепочке поставок, что и все остальные. Увы, мы не сумели обеспечить поставку PlayStation 5 всем желающим", - сказал Эрик Лемпель, директор по продажам PlayStation 5.

Лемпель отметил, что благодаря восстановлению баланса "между спросом и предложением компания ожидает высоких продаж в рождественский период". Конечно, актуальным является и выход игры Marvel's Spider-Man 2, которая должна стимулировать спрос (за сутки уже разошлись более 2,5 млн. копий).

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Примечательно, что не было упомянуто о готовящейся к выпуску PS5 Slim. Она должна появиться в магазинах 10 ноября и станет преемницей PlayStation 5 начального уровня, производство которой было остановлено.