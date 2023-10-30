Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
dima0782
Sony планирует отгрузить 25 млн PlayStation 5 в 2023
Несмотря на проблемы с поставками, PlayStation 5 пользуется огромным успехом с момента запуска

реклама

Sony ожидает, что праздничный период станет одним из лучших в истории компании, чему, конечно же, способствуют PlayStation 5 и эксклюзивная игра Marvel's Spider-Man 2, которая уже вошла в список самых продаваемых игр PlayStation Studios. Японский гигант раскрыл, сколько консолей он хочет поставить на рынок в 2023 году.

Несмотря на проблемы с поставками, PlayStation 5 пользуется огромным успехом с момента запуска. 2023 год может стать лучшим годом для трехлетней консоли, потому что Sony планирует поставить на рынок 25 млн. устройств. Это, безусловно, будет успехом для консоли, продажи которой некоторое время назад перешагнули отметку в 40 млн. единиц. Ожидается, что этому будет способствовать рождественский период и ажиотажный спрос, охвативший мир в это время.

реклама

Sony 

"Этот рождественский сезон - первый, в котором мы будем полностью обеспечены PlayStation 5 во всех географических регионах. Мы начали продажи [PS5 - прим. ред.) в 2020 году. Мы столкнулись с теми же проблемами в цепочке поставок, что и все остальные. Увы, мы не сумели обеспечить поставку PlayStation 5 всем желающим", - сказал Эрик Лемпель, директор по продажам PlayStation 5.

Лемпель отметил, что благодаря восстановлению баланса "между спросом и предложением компания ожидает высоких продаж в рождественский период". Конечно, актуальным является и выход игры Marvel's Spider-Man 2, которая должна стимулировать спрос (за сутки уже разошлись более 2,5 млн. копий).

рекомендации
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Примечательно, что не было упомянуто о готовящейся к выпуску PS5 Slim. Она должна появиться в магазинах 10 ноября и станет преемницей PlayStation 5 начального уровня, производство которой было остановлено.

#sony #playstation 5 #консоли #консоль #playsation
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

PlayStation 5 впервые не является дефицитным продуктом – спустя почти 3 года с момента релиза
Разработчики компьютерных игр пытаются вернуть сотрудников к офисной работе после пандемии
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Илон Маск наглядной картинкой высказался на тему того, хочет ли Иран войны
42
Истребитель F-35B впервые начал летать в "режиме зверя"
3
Детали нового сезона «Воспламенение» королевской битвы Apex Legends: новый герой, единый прогресс для ПК и консолей и многое другое
+
Eurasian Times: дрон-камикадзе "Ланцет" теперь может самостоятельно охотиться на цели
+
Сотрудники ЧВК Вагнер освободили золотые прииски для Центральноафриканской Республики
+
Участники CW ITP рассказали, какое вооружение появится у истребителей 6-го поколения
+
Скорость таянья антарктического ледяного покрова нарастает и приводит к повышению уровня воды
4
Показан компьютер с восемью картами NVIDIA RTX и двумя процессорами AMD EPYC за 135 тыс. долларов
10
Alan Wake 2 полностью неиграбельна на устаревших и слабых видеокартах
20
Stars and Stripes: идущий к Израилю авианосец США заметили в Средиземном море
2
Китайская видеокарта MTT S80 сравнялась по производительности с GeForce GTX 1650
1
ОДК-Климов (Ростех) изготовит двигатели ВК-650В для испытаний Ansat
+
Западные эксперты считают, что вокруг Авдеевки уже начинает затягиваться удавка
3
Окончательные характеристики камеры Galaxy S24 Ultra демонстрируют изменения, внесенные Samsung
2
Blue Origin представила макет прототипа лунного корабля Blue Moon
+
В современных играх бюджетная Radeon RX 6400 начинает обходить GeForce GTX 1080 Ti более, чем на 70%
12
Ещё один авианосец США вошел в Средиземное море и направляется к берегам Израиля
+
Южнокорейский концерн продемонстрировал новую перспективную БМП AS-21 Redback
2
Фил Спенсер приступил к разделу Activision Blizzard
+
19FortyFive: США возобновили работы по созданию электромагнитной пушки
+

Популярные статьи

Собираем оптимальный игровой компьютер для самых требовательных игровых хитов 2023 года
25
Обходим Западные санкции в EGS и забираем бесплатно The Evil Within 2
8
"Рептилии", "Великий уравнитель 3", "Миссия невыполнима: Смертельная расплата" - мой краткий обзор
4
Учимся выводить деньги с кошелька Steam
3
Квантовые технологии для истребителей, ракет и другого оружия будущего - подробности проекта CW ITP
2
Сколько будет стоить бензин на АЗС, если нефть будет бесплатной
5
Создаю свой дистрибутив Linux: Часть 3
41
Что нужно учитывать при выборе компьютерного корпуса
69
Почему Си Цзиньпин на самом деле уволил министра обороны Китая Ли Шанфу
16
О прообразе американского самолёта-разведчика SR-71, спроектированный в СССР
2

Сейчас обсуждают

E. S.
01:46
Вы там совсем заигрались. Если ваша ПВО долго не попадала по своим же мирнякам, то вы их изобретаете, или сами обстреливаете, а потом вики правите. Еще Бучу вспомните... Пол-мира над теми видео смеяло...
Белгородский глава Гладков: в регионе зафиксировано 18 прилетов со стороны ВСУ
Даниил Лавкрафт
01:28
Картинка мрачная. Прям на краю обрыва ОСь :(
Сформирован список изменений, которые прибудут вместе с выходом ядра Linux 6.7
Эщкере
01:27
Этот гой не может даже выдуманную сборку нормально сделать. Бичуган вообще не понимает в железках.
Собираем суперскоростной игровой ПК для реального энтузиаста – куда можно потратить 750 000р
Зураб Вашаломидзе
01:26
Так это концепт солдат альянса ещё для хл 2
Neon Prime, следующий шутер от третьего лица компании Valve
RandomXP
01:26
Сборка бредовейшая. Начиная от выбора платформы. Не нравится 8Е+16Р ядер - не вопрос - бери Xeon W с чисто производительными ядрами. Дисковая подсистема собранная на "бытовых" SSD - да ну в топку - ст...
Собираем суперскоростной игровой ПК для реального энтузиаста – куда можно потратить 750 000р
Олег Шудрак
01:25
Маск ходит по окуительно тонкому льду..
Илон Маск наглядной картинкой высказался на тему того, хочет ли Иран войны
DIP48
01:25
Так там, вообще, чисто родственные семитские разборки по большому счету. И те и те семиты.))) Гоям не понять.))) Да и еврейская мова всего лишь один из диалектов семитов. Шолем алейхем или ас-саля́му ...
Итоги расширения Израилем военной операции в секторе Газа за прошедшие сутки
Domin1c
01:15
Уважаемые такими же говноедами разве что. :)
Собираем оптимальный игровой компьютер для самых требовательных игровых хитов 2023 года
Argun
01:08
Опять? Не надоело еще эти опусы строчить? Покажите мне дол**ба который купить этот корпус. 48 гб оперативки при неограниченном бюджете? 22ТБ HDD вы это серьёзно? Вода AIO ? Лол Видеокарту можно купит...
Собираем суперскоростной игровой ПК для реального энтузиаста – куда можно потратить 750 000р
22870
00:54
> Ключевое преимущество новой операционной системы состоит в том... Что она не операционная система, а скрипт автоустановки приложений.
В РФ появился первый отечественный аналог Android – что может предложить новая «Ред ОС М»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем