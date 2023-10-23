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Студия Remedy опубликовала в Интернете аппаратные требования для ПК-версии игры Alan Wake 2. Похоже, что для ее запуска требуется очень высокая вычислительная мощность. Это связано с тем, что уже по умолчанию предполагается необходимость включения технологий DLSS и FSR2, которые указаны для каждой настройки. Более того, некоторые популярные карты вообще не будут поддерживаться игрой. Вот подробности.
Alan Wake 2 - один из самых ожидаемых релизов конца октября 2023 года. Remedy обещает, что игра оправдает большие ожидания поклонников серии, но для того, чтобы разобраться с игрой, им потребуется достаточно хорошее "железо". Об этом наглядно свидетельствуют аппаратные требования игры, приведенные ниже.
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Оказывается, для игры на самых низких настройках нам потребуется не только GeForce RTX 2060 или Radeon RX 6600, но и включение DLSS или FSR2. Речь идет об игровом процессе в разрешении всего 1080p при 30 к/с. Вышеупомянутые технологии Nvidia и AMD упоминаются и во всех остальных спецификациях, причем чаще всего в наихудшем по качеству режиме Performance. Интересно, что для настроек с включенной трассировкой лучей Remedy в двух случаях решила вообще не упоминать карты AMD, которые, как известно, справляются с трассировкой лучей гораздо хуже, чем "зеленые".
Эти карты не поддерживаются
Другая важная новость - отсутствие поддержки некоторых видеокарт. Оказывается, разработчики не гарантируют, что игра Alan Wake 2 вообще будет работать на видеокартах серий GeForce GTX 10 (например, GTX 1080 Ti) или Radeon RX 5000. Причина проста - обе серии не используют возможности библиотек DirectX 12 Ultimate, в том числе, прежде всего, функцию Mesh Shader. Последняя позволяет интеллектуально управлять детализацией текстур, тесселяцией и процедурной генерацией объектов. Таким образом, снижается потребление ресурсов и одновременно повышается производительность.