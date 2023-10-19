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dima0782
AMD Radeon RX 7900M появится в игровом ноутбуке Alienware m18
Мощность нового графического процессора AMD составит до 180 Вт

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AMD

Компания AMD выпускает первый графический процессор для ноутбуков, основанный на чиплетах. Radeon RX 7900M дебютирует исключительно в модели Alienware m18, которая будет доступна вместе с ноутбуками AMD серии Ryzen 7000 в качестве дизайна AMD Advantage.

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Radeon 7900M имеет 72 вычислительных блока AMD RDNA 3 и 16 ГБ VRAM GDDR6, ускорители трассировки лучей второго поколения и два выделенных AI-ускорителя на каждый CU. Также поддерживается кодирование и декодирование AV1. Поддержка кодирования AV1 включена в OBS для стримеров. Медиадвижок использует машинное обучение от Xilinx для создания высококачественного текста в потоках низкого разрешения или с низким битрейтом.

AMD позиционирует RX 7900M как графический процессор для ноутбуков, предназначенный для быстрых игр с разрешением 1440p, и предлагает его в качестве альтернативы графическому процессору Nvidia GeForce RTX 4080 Laptop. На основе выбранных игр AMD утверждает, что 7900M на 7% быстрее RTX 4080, а с учетом AMD Hypr-RX и FSR 3 GPU становится еще быстрее.

Однако GPU будет потреблять много энергии: AMD утверждает, что его мощность достигает 180 Вт. В своих материалах Alienware утверждает, что видеокарта может потреблять от 160 до 200 Вт при использовании SmartShift Max. Мы видели, что графические процессоры Nvidia RTX 4090 Laptop потребляют 175 Вт, обеспечивая большую производительность при меньшей мощности.

Сегодня стартуют продажи AMD Advantage Alienware m18 по цене от 2799 долл. с процессором Ryzen 9 7945HX, Radeon 7900M, 32 ГБ оперативной памяти, 1 ТБ для хранения данных и дисплеем с частотой 480 Гц и разрешением 1920 x 1200. (Этот дисплей с разрешением 1920 x 1200, несмотря на заявления AMD о том, что ее GPU работает в разрешении 1440p). Другие варианты конфигурации включают увеличение объема оперативной памяти до 64 ГБ, увеличение объема памяти от 2 ТБ до 8,5 ТБ, а также стандартную клавиатуру Alienware или CherryMX.

Существующие конфигурации, включая процессоры Intel и AMD и графические процессоры Nvidia, также останутся в продаже. Ноутбук будет доступен на сайте Dell, затем в некоторых магазинах Best Buy и на сайте Best Buy.

Этот Alienware m18 выполнен в том же корпусе, что и прошлая модель - это не совсем новая система, просто новая конфигурация. Это означает, что вы по-прежнему получаете тяжелый 18-дюймовый ноутбук и те же возможности по выбору дисплеев различной конфигурации (165 Гц, 2560 x 1600 или 480 Гц, 1920 x 1200), памяти (до 64 ГБ) и накопителей (в том числе до 8,5 ТБ с тремя SSD). 

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Как и в других ноутбуках AMD Advantage, сочетание процессоров и графических процессоров компании позволяет использовать технологии AMD Smart Technologies. К ним относятся AMD SmartShift Max, позволяющая перераспределять мощность между CPU и GPU в зависимости от рабочей нагрузки; SmartAccess Graphics, автоматически переключающаяся на дискретный GPU в играх; Smart Access Memory, предоставляющая процессорам Ryzen доступ к графической памяти Radeon; и AMD SmartAccess Video, разделяющая рабочие нагрузки по кодированию и декодированию между CPU и GPU.

#ноутбук #alienware m18 #amd radion rx 7900m
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