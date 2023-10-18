EHang Holdings объявила о получении разрешения на проведение коммерческих испытаний летающих такси

Есть основания полагать, что Китай станет первой страной, где будут запущены в коммерческую эксплуатацию автономные летающие такси. Один из операторов, работающий на местном рынке, только что получил разрешение от правительства этой страны.

Автономные летающие такси - это транспортные средства, которые ассоциируются у нас в основном с регулярно появляющимися сообщениями об испытаниях и прототипах. Однако в скором времени это может стать реальностью, о чем сообщила одна из компаний, разрабатывающих данную технологию.

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Ehang

Китайская компания EHang Holdings объявила о получении разрешения на проведение коммерческих испытаний летающих такси. По информации местного агентства воздушного пространства CAAC, летающее такси этой компании отвечает всем требованиям безопасности.

Испытательные полеты будут проводиться только в двух городах - Синьцзяне и Шэньчжэне. На борту смогут разместиться два человека, а автопилот будет вести такси к месту назначения, используя навигацию и другие дополнительные технологии.

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На одном заряде аккумулятора такси сможет летать около 25 минут со скоростью до 100 км/ч. Сколько будет стоить поездка на этом инновационном средстве передвижения, пока неизвестно.