Играйте в игры и слушайте музыку с одного и того же устройства

В последнее время компания Sony пробует новые решения в области аксессуаров для PlayStation. В начале 2023 года компания выпустила DualSense Edge, контроллер профессионального уровня с соответствующей ценой. PlayStation Portal, портативное устройство дистанционного управления для PS5, будет выпущено в ноябре, но новый патент позволяет предположить, что у него есть еще несколько сюрпризов в запасе.

В последнем патенте представлен контроллер PS5, внутри которого есть место для хранения наушников. Точнее, не любых наушников, а собственных наушников Pulse Explore от Sony (а возможно, и Inzone). Планируется, что наушники не только будут помещаться в контроллер, но и смогут заряжаться в нем. Это может стать отличной альтернативой лучшим игровым гарнитурам.

реклама

Sony

Патент, на котором изображены довольно блочные рисунки геймпадов, не обязательно означает, что мы увидим этот уникальный контроллер в ближайшее время или даже вообще, но Sony явно продолжает внедрять инновации в PS5. Кроме того, в настоящее время компания, вероятно, уделяет большое внимание раскрытию и выпуску новой облегченной PlayStation 5.

Нужна ли нам секция для хранения наушников на контроллере PS5? Скорее всего, нет, особенно если вы можете подключить наушники к нижней части контроллера или использовать имеющуюся систему объемного звучания. Но справедливости ради стоит отметить, что наушники Pulse Explore Buds (около $199) будут оснащены звуком без потерь и, как мы надеемся, множеством уникальных функций PlayStation, что сделает их отличными игровыми устройствами.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Главное, что нас беспокоит, - это сам контроллер. С его новыми возможностями зарядки, не разрядится ли батарея еще быстрее, чем обычно? Это было бы очень неприятно при длительных игровых сессиях. Кроме того, кажется, что сделать контроллер не слишком тяжелым и громоздким будет непросто. В DualSense 5 уже есть тактильная обратная связь, датчики движения, динамики и адаптивные триггеры, а это уже немало.