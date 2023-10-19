Парень получил приз 40 000 долларов за прочтение более 10 символов с папируса размером четыре квадратных сантиметра

Студент из Небраски Люк Фарритор выиграл 40 тыс. долл. за расшифровку древнего папируса, погребенного при извержении вулкана Везувий около 2000 лет назад. Задача была не из легких, но 21-летний парень проявил недюжинную смекалку и сообразительность, использовав для чтения древнего документа один из наиболее популярных видов искусственного интеллекта - машинное обучение.

Несмотря на то что извержение Везувия ассоциируется у нас в первую очередь с разрушением Помпеи, пострадали и другие города. Одним из них был Геркуланум, расположенный на территории современной Италии, который был снесен оползнями в 79 году нашей эры. Кроме того, температура в этом регионе значительно повысилась, в результате чего папирусы превратились в окаменевшие куски угля. В таком состоянии они пролежали до 1752 года. - Тогдашние жители района раскопали их, но попытки прочесть древние записи закончились повреждением артефактов.

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Университет Кентукки (США)

Требовалось найти способ читать записи, не разворачивая папирусы. Это стало возможным только благодаря современным технологиям, хотя успешной попытки пришлось ждать довольно долго. Университет Кентукки (США) решил организовать конкурс "Везувий", в рамках которого ученым со всего мира было предложено найти способ безопасного чтения свитков.

Были предусмотрены очень высокие призы - тот, кто сумеет прочитать хотя бы четыре фрагмента свитков, мог рассчитывать на 700 000 долларов. Герой этой статьи, 21-летний студент из Небраски, сделал это первым и получил в качестве приза 40 000 долларов за прочтение более 10 символов с папируса размером четыре квадратных сантиметра. Первое слово, которое ему удалось расшифровать, было "пурпур", говорится в статье в Nature:

"Пурпурный краситель был очень востребован в Древнем Риме и получался из желез морских улиток, поэтому термин мог обозначать пурпурный цвет, одеяния, ранг людей, которые могли позволить себе краситель, и даже моллюсков".

Искусственный интеллект помог прочитать древние папирусы

Люк Фарритор разработал алгоритм машинного обучения, который распознавал греческие буквы в нескольких строках свернутого папируса. Студент использовал тонкие, небольшие различия в текстуре поверхности, чтобы обучить свою нейронную сеть выделять чернила. Однако это было бы невозможно без сканирования с помощью рентгеновской компьютерной томографии, которая позволила "виртуально развернуть" папирусы и представить их в виде серии плоских изображений.

Университет Кентукки (США)

Федерика Николарди (Federica Nicolardi), папиролог из Неаполитанского университета (Италия) и член научной комиссии, рассматривавшей результаты работы 21-летнего студента, добавила:

"Когда я увидела первую фотографию, я была потрясена. Это было похоже на сон - я не думал, что когда-нибудь смогу увидеть что-то изнутри свитков".

В ближайшие месяцы исследователи хотят использовать метод студента для изучения большего количества частей свитков. Это позволит заглянуть вглубь "невидимой библиотеки", т.е. текстов, которые физически находятся в руках исследователей, но по разным причинам не могут быть прочитаны. К ним относятся средневековые книги в виде палимпсестов, т.е. "рукописей, написанных на ранее использовавшемся письменном материале, с которого был удален предыдущий текст, обычно для уменьшения стоимости нового материала". Новый метод может помочь расшифровать старый текст, следы которого сохранились на бумаге, использовавшейся позднее.

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