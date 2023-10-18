Вы не найдете этого в спецификациях, но это еще больше приближает Pixel 8 к iPhone 15

Это были напряженные месяцы в мире телефонов: новые модели появились у многих ведущих брендов. Мы увидели множество новых телефонов, охватывающих практически все направления индустрии.

Это и складные телефоны, такие как Samsung Galaxy Z Flip 5, и Android-телефоны, такие как новая линейка Google Pixel 8. Появилась даже новая линейка iPhone 15, предлагающая что-то новое для тех, кто предпочитает стиль работы Apple.

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Но именно линейка Pixel 8 сегодня попала в заголовки. Популярный эксперт по технологиям Мишаал Рахман (Mishaal Rahman) протестировал еще не анонсированную функцию этой линейки, которая делает Pixel немного ближе к новым iPhone.

Google

Согласно серии твитов, Рахман и другие тестеры, с которыми он работает, обнаружили, что порт USB-C на устройствах Pixel 8 может использоваться в качестве DisplayPort. Это позволит пользователям экспортировать изображение с устройства на другой монитор.

Ранее компания Google отрицала эту возможность, однако новые данные говорят о том, что это может быть программным ограничением, поскольку аппаратная часть устройства, безусловно, более чем способна на это. Однако не совсем понятно, почему так происходит.

Итак, могут ли пользователи включить эту функцию на своем телефоне? Ну, вроде того. В более раннем твите Рахмана показан метод включения этой функции, который предполагает изменение корневого кода самого телефона. Вряд ли это кому-то понравится, да и вряд ли кто сможет это сделать.

Тем не менее, если вы уверены в своих силах, теория доказала свою работоспособность. Скорее всего, для пользователей это окажется скорее проблемой. Тот факт, что аппаратное обеспечение способно работать, но программное обеспечение ограничивает его функциональность, не может не расстраивать, особенно если нет четких причин, по которым это может происходить.

Впрочем, некоторая надежда все же есть. Поскольку функция ограничена только программным обеспечением, всегда есть вероятность того, что бренд сможет включить ее в будущем обновлении ПО. Сейчас это лишь предположение, но оно, конечно, имеет смысл.

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Пока же единственная надежда - это прибегнуть к кодовому взлому, если вам нужна функция DisplayPort в вашем телефоне.