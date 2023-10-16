Его плоские 25- и 27-дюймовые модели Challenger с частотой 100 Гц FHD IPS стоят на ступеньку ниже линейки Phantom Gaming

ASRock выпустила серию игровых мониторов Challenger. Компания дебютировала на рынке игровых мониторов премиум-класса чуть более года назад с серией Phantom Gaming. Новая серия Challenger ориентирована на покупателей, интересующихся, по терминологии ASRock, "Light Gaming". Основу серии Challenger компания ASRock закладывает двумя плоскими FHD-мониторами: 25-дюймовым CL25FF и 27-дюймовым CL27FF.





реклама

ASRock

Представляя более доступную линейку мониторов, ASRock стремится убедить потенциальных покупателей в том, что в ней еще много интересного. Она утверждает, что эти мониторы обеспечивают всестороннюю производительность для офисных задач, развлечений и игр. При этом сохраняются такие функции, как технология отсутствия мерцания, AMD FreeSync и режимы с низким уровнем синего света. Кроме того, по словам компании, эти "Light gaming" экраны по-прежнему обеспечивают "замечательную частоту обновления 100 Гц" и время отклика 1 мс (MPRT) и 4 мс (GTG). Это достойное обновление по сравнению с обычными офисными мониторами с частотой 60 или 75 Гц.

При рассмотрении основных технических характеристик ASRock CL25FF и CL27FF оказываются удивительно похожими. Помимо физических размеров и шага пикселей, единственным основным параметром, отличающимся между собой, является коэффициент контрастности, который составляет 1300:1 у меньшего монитора и 1000:1 у 27-дюймового. Оба значения являются средними для IPS-экранов. Ознакомьтесь с приведенной ниже таблицей, где в скобках указаны различия в характеристиках 27-дюймового монитора.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Поразмыслив над вышесказанным, можно заметить, что некоторые характеристики можно назвать начальным уровнем, особенно максимальный уровень яркости и простая подставка ASRock. Однако стоит надеяться, что ASRock отразит в цене признанный "Light gaming" и скромные характеристики. Цены на мониторы ASRock Challenger CL25FF и CL27FF на момент написания статьи не были объявлены, и мы не смогли найти никаких объявлений о продаже мониторов ASRock Challenger CL25FF или CL27FF.