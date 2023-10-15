MacBook Pro и MacBook Air на базе M3 станут первыми макбуками с чипами, изготовленными по 3-нм техпроцессу

Если вы надеялись, что MacBook Pro нового поколения появится в конце 2023 г., то, согласно очередному сообщению, это произойдет не скоро. MacBook Pro и MacBook Air на базе M3 станут первыми MacBook с чипами, изготовленными по 3-нм техпроцессу, что должно обеспечить как более высокую производительность, так и более высокую энергоэффективность. Однако, судя по всему, процессоры не будут готовы к запуску в 2023 году.

Это следует из данных отраслевого издания DigiTimes, которое только что опубликовало пятилетний прогноз мировых поставок ноутбуков. Для любителей Mac наиболее интересным является прогноз, согласно которому "в 2023 году ожидается значительное снижение поставок", поскольку компания Apple готовится к переходу на новые процессоры "в 2024 году". Это согласуется с недавним сообщением аналитика Минг-Чи Куо, который утверждает, что "похоже, что Apple не будет выпускать новые модели MacBook (оснащенные процессорами серии M3) до конца этого года".

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Что же это означает для MacBook?

Вчера мы сообщали, что следующий iMac, который ожидается в ближайшие недели или месяцы, скорее всего, будет оснащен процессором M2 / M2 Pro, а не M3 - скорее всего, потому, что новый процессор еще не готов. Похоже, что и MacBook с процессором M3 появятся позже, чем предполагалось, по той же причине.

В отличие от iMac, который уже немного устарел в техническом плане благодаря процессору M1, линейки MacBook и MacBook Pro не так уж остро нуждаются в обновлении. В январе Apple выпустила последние версии 14- и 16-дюймовых MacBook Pro, а в июне - 15-дюймовый MacBook Air. Это исключительно быстрые и мощные ноутбуки, и нынешний 13-дюймовый MacBook Pro тоже не лыком шит: он был обновлен до процессора M2 прошлым летом, и наши претензии не касаются производительности; вместо этого нам не понравилась слабая веб-камера, и мы задались вопросом, нужен ли кому-нибудь Touch Bar.

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Следующее обновление мобильных Mac от Apple может быть связано не с процессорами, а с дисплеями. На прошлой неделе DigiTimes сообщил, что Apple работает над более эффективными 14- и 16-дюймовыми MacBook Pro с мини-светодиодами, которые будут выпущены в конце 2023 года, и если планируется выпустить их до конца года, то обновление должно быть не за горами.