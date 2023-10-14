Модель M3 iMac все еще находится в разработке, но, согласно новому сообщению, следующий iMac будет иметь характеристики, аналогичные нынешнему Mac mini

24-дюймовый универсальный настольный компьютер iMac компании Apple должен быть обновлен: текущая модель будет выпущена в 2021 году, что для компьютерной техники является вечностью. В новом сообщении говорится о скорой замене, но также сообщается, что предсказанный чип M3 в ней не будет установлен. Вместо этого, судя по всему, следующий iMac будет иметь варианты M2 и M2 Pro, как нынешний Mac mini.

Что нам известно о следующих IMac

Apple

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Если новый отчет японского блога Mac Otakara верен, то полученные им утечки спецификаций указывают на наличие Thunderbolt 3, Wi-Fi 6E (802.11ax) и Bluetooth 5.3. Процессоров будет два: M2 и M2 Pro.

Если вы думаете, что это очень похоже на нынешний Mac mini, то вы правы. Он также поставляется с процессором M2 или M2 Pro, 8 или 16 Гбайт унифицированной памяти, Thunderbolt 4, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Таким образом, iMac, о котором говорится в блоге, - это, по сути, Mac mini, помещенный внутрь красивого экрана.

Пока что Mac Otakara - единственный источник, утверждающий, что iMac получит чипы M2/M2 Pro, а не M3, о которых мы слышали уже несколько месяцев, поэтому неясно, насколько эта информация достоверна, и если это так, то почему Apple изменила свои планы. Наиболее вероятное объяснение, если утечка действительно правдива, заключается в том, что M3 просто не будет готов вовремя: Компьютеры Mac запускаются в производство за некоторое время до даты их фактического запуска, и, как мы сообщали в августе, ожидаемый запуск компьютеров M3 Mac, и в частности M3 iMac, был перенесен с конца 2023 года на конец 2024 года.

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В случае появления iMac M2 до конца 2023 года, то большого мероприятия Apple по его запуску не будет: он будет анонсирован в пресс-релизе, а не в большом выступлении Тима Кука.