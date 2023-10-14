Pixel 8 Pro вышел на рынок в начале этого месяца

Серия Google Pixel 8, в которую входят Pixel 8 и Pixel 8 Pro, была представлена в начале этого месяца, 4 октября. Смартфоны от технологического гиганта оснащены чипом Tensor G3 и работают под управлением ОС Android 14 "из коробки". Вариант Pro недавно занял первое место в рейтинге дисплейных тестов DxOMark. Недавно Pixel 8 Pro был протестирован на прочность, и, судя по всему, он показал лучшие результаты, чем большинство его конкурентов, включая недавно выпущенный iPhone 15 Pro Max.

Ютубер Джек, известный на своем канале под ником JerryRigEverything, недавно протестировал Pixel 8 Pro на прочность. По его словам, флагманская модель представляет собой самый яркий экран за всю историю Google, защищенный стеклом Gorilla Glass Victus 2.

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JerryRigEverything

Кнопка включения и регулировки громкости смартфона, изготовленная из переработанного алюминия, легко снимается с помощью ножа. Боковые панели Pixel 8 Pro заметно пострадали от царапин, нанесенных ножом.

Затем ютубер сложил вместе iPhone 15 Pro Max и Pixel 8 Pro, чтобы показать, чем отличаются эти два смартфона в плане возможности зарядки с помощью заднего магнита. Смартфон Google также получил инфракрасный термометр, расположенный рядом со светодиодным фонариком. Он может измерять температуру тела, находящегося в радиусе 2 дюймов, но не работает для людей.

При испытании огнем смартфон получил несмываемый след от ожога через 17 секунд после контакта с пламенем. Однако, несмотря на повреждение экрана, сканер отпечатков пальцев смартфона работал по-прежнему. В тесте на изгиб, в то время как iPhone 15 Pro Max полностью провалился, Pixel 8 Pro показал отличные результаты, не обнаружив ни трещин, ни изломов.

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Напомним технические характеристики: Pixel 8 Pro оснащен 6,7-дюймовым экраном с разрешением Quad-HD (1 344x2 992 пикселей) и частотой обновления 120 Гц. В нем установлен аккумулятор емкостью 5 050 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 30 Вт.