Google запрещает некоторым пользователям Microsoft Edge просматривать видеоролики на YouTube

По имеющейся информации, компания Google запрещает некоторым пользователям Microsoft Edge просматривать видеоролики на YouTube, если у них включен "строгий" режим защиты от отслеживания. "Строгий" режим блокирует трекеры, благодаря чему рекламные объявления получают минимальный доступ к данным пользователя.

По данным издания Windows Latest, этот шаг был предпринят в связи с тем, что Google пытается бороться с блокировщиками рекламы, которые могут помешать компании получать доходы от нее. Ранее Google подвергалась критике за меры по борьбе с блокировщиками рекламы, которые некоторые обвиняли в антиконкурентных действиях. Кстати, в настоящее время компания Google ведет ожесточенную судебную тяжбу с Министерством юстиции США по поводу ее предполагаемых антиконкурентных действий.

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Согласно сообщению, Google блокирует пользователей Microsoft Edge с включенным режимом строгой защиты от слежения, поскольку считает, что "блокировщики рекламы нарушают условия предоставления услуг YouTube". Однако проблема заключается в том, что Google получает значительный доход от рекламы, а целевая реклама более эффективна, чем нецелевая.

Если у пользователя Microsoft Edge включен режим строгой защиты от слежения, то, возможно, он не сможет просматривать видеоролики YouTube. Эту проблему можно решить, отключив режим строгой защиты от слежения или перейдя на другой браузер. Режим строгой защиты от слежения в Microsoft Edge не блокирует всю рекламу. Однако он блокирует ту рекламу, которая, по его мнению, действительно отслеживает пользователей.

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Пользователи Microsoft Edge могут предпринять несколько действий, если им запрещен доступ к YouTube: