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dima0782
OpenAI рассматривает возможность производства собственных чипов
По данным Reuters, компания уже оценила возможность приобретения

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В будущем ChatGPT может работать на собственных чипах, если OpenAI действительно решит создать их. По данным агентства Reuters, в настоящее время компания изучает возможность создания собственных чипов для искусственного интеллекта и даже рассматривает возможность их приобретения. Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман ранее обвинял в нехватке GPU пользователей, обеспокоенных скоростью и надежностью работы API компании, поэтому, как сообщается, приобретение новых чипов для искусственного интеллекта стало для него приоритетной задачей.

thespuzz.com

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Кроме того, что OpenAI сможет решить проблему нехватки GPU, использование собственных чипов позволит снизить затраты на эксплуатацию продуктов. Согласно анализу, проведенному Стейси Расгоном из Bernstein Research, каждый запрос в ChatGPT обходится компании примерно в 4 цента. За первые два месяца работы сервис достиг 100 млн. ежемесячных пользователей, что означает миллионы запросов в день, хотя в июле он впервые потерял пользователей. По мнению Расгона, если объем запросов ChatGPT достигнет десятой части того, что получает Google, то на начальном этапе компании потребуется 48,1 млрд. долл. для производства графических процессоров, а в дальнейшем она будет тратить на чипы 16 млрд. долл. в год.

В настоящее время NVIDIA контролирует рынок чипов для приложений искусственного интеллекта - например, суперкомпьютер Microsoft OpenAI, используемый для разработки своей технологии, использует 10 тыс. графических процессоров NVIDIA. Именно поэтому другие компании - более крупные игроки технологической индустрии - решили начать разработку собственных чипов. По данным The Information, Microsoft, крупнейший спонсор OpenAI, работает над собственным чипом искусственного интеллекта с 2019 года. Продукт имеет кодовое название Athena, и, по имеющимся данным, OpenAI уже тестирует эту технологию.

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По данным Reuters, OpenAI еще не решила, будет ли она реализовывать свои планы. И даже если она решит двигаться дальше, могут пройти годы, прежде чем она сможет начать использовать собственные чипы для обеспечения работы своих продуктов.

#openai gpt #open ai
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