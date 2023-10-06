Подробности скудны, но, похоже, от этого будет зависеть, сколько рекламы вы увидите.

Слухи о том, что X, ранее известная как Twitter, собирается интегрировать больше платных услуг, не утихают: агентство Bloomberg сообщило, что компания тестирует три уровня подписки, чтобы помочь решить свои финансовые проблемы. Подробности скудны, но похоже, что эти варианты платной подписки повлияют на количество рекламы, которую вы увидите при использовании платформы.

Разработчик и автор утечек под ником @aaronp613 заглянул в исходный код последнего обновления приложения для iOS и обнаружил некоторую информацию о предлагаемых уровнях подписки, хотя эта информация появлялась в течение последней недели. Как следует из сообщения Bloomberg, подписка будет разделена на "Базовую", "Стандартную" и "Плюс". Пользователи Базового уровня будут продолжать видеть обычное количество рекламы, помеченной или нет, в то время как пользователи Стандартного уровня будут видеть половину рекламы, что эквивалентно нынешней льготе, доступной только тем, кто ежемесячно выкладывает 8 долларов за Blue Check. Пользователи Plus вообще не видят рекламы, что обеспечивает им беспрепятственный доступ к любым теориям заговора, которыми пестрит Интернет в каждый конкретный день.

реклама

macrumors.com

Кроме рекламной составляющей, которая не была подтверждена компанией, никто не знает, какие дополнительные преимущества будут предоставлять платящим пользователям эти уровни подписки. Также пока неизвестно, будет ли это означать переход к обязательной подписке для использования сервиса. Однако, учитывая, что платный базовый тарифный план, как сообщается, отображает текущий уровень рекламы, трудно представить, что будет испытывать бесплатный пользователь. Вдвое больше рекламы? В три раза больше рекламы? Илон Маск придет к вам домой, чтобы обвинить в финансовом упадке компании антидиффамационную лигу? Пока никто не знает, но слухи о том, что X переходит на платный режим работы, появились после того, как Маск вскользь заметил об этом во время прямой трансляции разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Таким образом, не похоже, что это часть какого-либо шага, направленного на то, чтобы заставить людей платить за сервис, но похоже, что Twitter/X продолжает бросать идеи монетизации в стену, чтобы посмотреть, что прилипнет, в рамках своего всеобъемлющего плана стать "приложением для всего". Трудно представить, что уменьшение частоты показов рекламы может заставить многих пользователей перечислять ежемесячное вознаграждение одному из богатейших людей мира, поэтому давайте подождем и посмотрим, какие еще бонусы придумает команда для трех предлагаемых уровней подписки.

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Что касается финансовых показателей компании, то, по сообщению Bloomberg, генеральный директор Линда Яккарино недавно сообщила банковским кредиторам, что рекламодатели возвращаются на платформу, хотя и с сокращенными бюджетами. С другой стороны, агентство Reuters только что сообщило, что с момента приобретения компании Маском рекламные доходы X в США падают с каждым месяцем, а по последним данным, по состоянию на август, они снизились на 60% по сравнению с прошлым годом.