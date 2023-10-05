Это уже вторая игра Blizzard на платформе, присоединившаяся к Overwatch 2

Сиквел Diablo IV, ставший хитом компании Blizzard, официально выходит в Steam 17 октября. Это большая удача для PC-геймеров, поскольку ранее игра была доступна только на собственной торговой платформе Blizzard Battle.net, а Steam является более распространенным сервисом. Особый интерес эта новость должна вызвать у владельцев Steam Deck. Для того чтобы запустить игру на портативной консоли, уже можно было пройти все необходимые процедуры, но это позволит радикально упростить процесс.

Valve еще не оценила игру на совместимость со Steam Deck, но это, скорее всего, произойдет ближе к запуску. Кроме того, для начала работы вам по-прежнему потребуется учетная запись Battle.net, так что приготовьте свои учетные данные. Как и в случае с Battle.net, для запуска игры на автономных ПК требуется процессор Intel Core i5 или AMD FX-8350 и 8 ГБ оперативной памяти, хотя предпочтительнее 16 ГБ.

реклама

Blizzard

Релиз в Steam присоединяется к новому DLC под названием Season of Blood, также выходящему 17 октября. Это дополнение содержит новую квестовую линию, обновленные способности вампиров, пять новых боссов в конце игры и многое другое, например, добавление актрисы Джеммы Чан в качестве охотницы на вампиров.

В этот же день выходит и крупный патч. Патч 1.2.0 предлагает всевозможные улучшения качества жизни: ускоренное получение XP, улучшенную навигацию по подземельям Кошмара, оптимизированные награды персонажей, более выносливых NPC-компаньонов, сокращение обратного пути и увеличение числа появлений мировых боссов для сбора лута. И это лишь малая часть. Полный список улучшений можно найти в примечаниях к патчу.

На старте мы были впечатлены многими аспектами Diablo IV, похвалив дизайн мира за "самые детализированные и креативные объекты, которые когда-либо создавала Blizzard". Мы также отметили, что это, по сути, та игра Diablo, о которой мы "мечтали с тех пор, как" вышла оригинальная игра в туманные дни 1997 года, наполненные духом Клинтона.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Blizzard бережно относится к своим IP, не позволяя им процветать на других торговых платформах, кроме Battle.net. Однако Diablo IV - не первая известная игра, перешедшая на Steam. Еще в августе на витрине Valve появился хитовый многопользовательский шутер Overwatch 2. Тогда же Blizzard сообщила, что в Steam перейдут несколько игр, но не уточнила, какие именно. Очевидно, что речь идет о Diablo IV, но мы все еще ждем новых релизов.