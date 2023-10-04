Раньше политика Google в отношении обновлений для поддержки своих телефонов составляла пять лет

Компания Google взяла на себя обязательство обеспечить семилетнюю поддержку программного обеспечения для своих телефонов Pixel, о чем она объявила в среду на мероприятии Made by Google. Возможно, это не так уж интересно для покупателей, по крайней мере, по сравнению с новыми аппаратными средствами или функциями ОС, но это ставит Google далеко впереди конкурентов - и в конечном итоге может оказаться благом как для потребителей, так и для окружающей среды.

superplanshet.ru

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Ранее политика Google в отношении обновлений для поддержки своих телефонов составляла пять лет (по крайней мере, для Pixel 6 и более поздних моделей), что само по себе не является чем-то из ряда вон выходящим. Дополнительные два года не только избавят покупателей от необходимости выкладывать деньги за новый телефон, но и позволят некоторым устаревшим Pixel не так быстро оказаться на свалке. По оценкам, только в 2022 году на свалку было выброшено пять миллиардов телефонов, что может привести к попаданию токсичных химических веществ в грунтовые воды и другим опасным последствиям. Невозможно сказать, сколько потребителей воспользуются преимуществами увеличенного срока годности своих Pixel - либо потому, что им не терпится приобрести новую, более совершенную модель, либо потому, что ремонтопригодность (как у большинства современных смартфонов) пока оставляет желать лучшего.

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Как бы то ни было, компания Google делает шаг в правильном направлении и, надеемся, оказывает давление на некоторых своих конкурентов. Компания Apple не брала на себя жестких обязательств по увеличению продолжительности поддержки программного обеспечения, однако ее телефоны обычно обновляются в течение пяти-шести лет. На стороне Android поддержка может быть гораздо более мрачной: исчерпывающий список политик производителей в отношении обновлений, составленный Android Authority, показал, что большинство брендов предлагают только около двух лет поддержки, а многие отказываются от каких-либо обязательств на этот срок. Одним из немногих исключений является компания Samsung, которая в феврале 2022 г. объявила, что будет предоставлять четыре поколения обновлений Android и пять лет исправлений безопасности для многих своих моделей.