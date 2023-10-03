Этот скоростной киберспортивный монитор был представлен еще на выставке CES 2023 в январе

Asus все ближе к выпуску своего ожидаемого игрового монитора ROG Swift Pro PG248QP. Этот сверхскоростной монитор для эспортивных соревнований впервые попал в поле нашего зрения еще в январе, когда он был представлен на выставке CES 2023 в Лас-Вегасе. После многомесячного молчания на официальных страницах, посвященных PG248QP, появилась полная информация о его технических характеристиках.

Модель PG248QP, ориентированная на любителей эспорта, оснащена так называемой эспортивной TN-панелью, которая может быть разогнана до поразительной частоты обновления 540 Гц (требуется карта RTX 20 или более новая). Среди других характеристик этого 24,1-дюймового FHD-экрана - поддержка Nvidia G-Sync, Reflex Analyzer и ULMB 2, DisplayHDR 400, а также встроенный кодек ESS Codec для воспроизведения звука без задержек.

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Asus

Частота обновления 540 Гц, на которую способен этот монитор, является разогнанной. Без разгона пиковая частота монитора составляет 360 Гц. Игроков киберспорта привлекают мониторы со сверхбыстрой частотой обновления из-за обещания снижения общей задержки системы и благоприятного влияния этого фактора на соревновательный процесс.

Панели TN хорошо известны своей производительностью, но имеют репутацию мониторов с более низким качеством изображения. Эта панель "esports TN" (E-TN) может похвастаться неплохими характеристиками, не ограничиваясь частотой обновления 540 Гц и временем отклика 0,2 мс GtG. Например, она сертифицирована по стандарту DisplayHDR 400 (максимальная яркость панели составляет 400 нит), поддерживает HRD10, имеет гамму sRGB 125%, коэффициент Delta E <2, контрастность 1000:1 и достаточно широкие углы обзора - 170 градусов / 160 градусов.

Среди наиболее полезных игровых технологий - G-Sync и Reflex Analyzer от Nvidia, а также Ultra Low Motion Blur 2 (ULMB 2) для улучшенного подавления размытости движения, "обеспечивающая эффективную четкость движения на частоте более 2000 Гц", как утверждает Asus.

Asus

Другие игровые функции включают технологию Asus GameVisual (семь предустановок для различных жанров игр) и Asus GamePlus (перекрестие, секундомер, счетчик FPS и т.д.). Присутствуют также технологии Flicker-free и Low Blue Light.

Asus также пытается сделать PG248QP более универсальным игровым решением, интегрируя кодек ESS Codec, который обещает "поддержку 32-битного 384 кГц PCM-аудио, практически нулевую задержку, объемный звук и улучшенное звучание". По всей видимости, речь идет о том, что аудио нельзя игнорировать как часть игрового процесса, повышающую осознанность и производительность.

ROG Swift Pro PG248QP имеет следующие порты: один DisplayPort 1.4 DSC, два HDMI (v2.0), разъем для наушников, а также USB-концентратор: 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A. Asus предлагает полностью регулируемую подставку Aura Sync с возможностью наклона, поворота и регулировки высоты до 110 мм. Если подставка вам не нравится или не нужна, вы можете воспользоваться креплениями VESA 100x100, имеющимися на мониторе.





Несмотря на то, что выход ROG Swift Pro PG248QP, несомненно, близок, компания Asus пока не называет дату и не дает никаких намеков на цену.

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