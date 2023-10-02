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dima0782
Porsche представляет 911 GT3 R способный разгоняться до 9 400 об/мин
Ренспортный 911 GT3 R выпущен в количестве всего 77 штук, рассчитан только на одно посадочное место и обойдется вам в 1 046 000 долл

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Porsche знает толк в праздниках, и в честь седьмой серии Rennsport Reunion - по сути, празднования своих автоспортивных достижений на сегодняшний день - немецкая компания выпустила ограниченную серию и безумно мощную версию 911 GT3 R.

Модель, получившая название 911 GT3 R rennsport (ничего удивительного), построена на базе существующего GT3 R, но при этом ее технические характеристики значительно повышаются. Это гоночный автомобиль, не предназначенный для участия в соревнованиях, поэтому инженеры Porsche были освобождены от традиционных нормативных оков.

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 Porsche

Начнем с кузова, где от стандартного GT3 R были позаимствованы только капот и крыша. Новая передняя часть с аэродинамически оптимизированным носом, боковыми подкрылками, воздухозаборниками вокруг колесных арок, а обычные зеркала заднего вида заменены цифровыми версиями для более эффективного рассекания воздуха.

Пройдитесь по задней части автомобиля, и вы наверняка попадете в поле зрения огромного заднего крыла. Оно помогает удерживать автомобиль на асфальте, а также является ретро-стилем, указывающим на Brumos Porsche 935/77, который одержал седьмую победу в общем зачете для Porsche в гонке "24 часа Дайтоны" в 1978 году.

 Porsche

Потрясающие 18-дюймовые гоночные диски BBS завершают агрессивный экстерьер, который может быть окрашен в различные современные образы Porsche, побеждавших в гонках на протяжении всей истории. Однако для широкой публики будет выпущено всего 77 автомобилей, поэтому мы не знаем, сколько из этих 11 эксклюзивных цветовых комбинаций будет доступно для заказа или когда-либо появится в продаже.

Наконец, давайте поговорим о цифрах, поскольку Porsche сочла нужным увеличить мощность 4,2-литрового цилиндрического двигателя с 557 л.с. у GT3 R до впечатляющих 612 л.с. Кроме того, Porsche утверждает, что двигатель способен разгоняться до 9 400 об/мин, если у вас хватит духу пустить такую мощность в ход на заднеприводной машине с шестиступенчатой секвентальной коробкой передач.

 Porsche

А чтобы все остальные участники гонки знали, что вы управляете серьезным автомобилем, Porsche установил гоночный выхлоп без глушителя. Хотя для гоночных трасс с ограничениями по шуму предлагаются две более тихие версии, оснащенные глушителями и катализаторами.

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Все это обойдется 77 счастливым обладателям в 1 046 000 долларов США, и это без учета опций и местных налогов.

#авто #porsche 911 #спорткар #911 gt3 r
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