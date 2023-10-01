Компания Apple уже признала наличие этой проблемы

Новые iPhone 15 - поступили в продажу чуть более недели назад. В то время как спрос на новые iPhone стремительно растет, что приводит к образованию очередей перед магазинами и длительному ожиданию, те, кто уже успел приобрести их, сообщают, что новые iPhone могут стать некомфортно теплыми во время использования, особенно это касается моделей iPhone 15 Pro.

Компания Apple признала наличие этой проблемы и в своем заявлении для Forbes назвала причины, которые могут привести к тому, что iPhone "работает теплее, чем ожидалось".

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Хотя многие винят в этом новую титановую рамку моделей iPhone 15 Pro, а некоторые также называют причиной нагрева iPhone 15 Pro новый 3-нм процессор A17 Pro, Apple опровергает все это и говорит, что в первые несколько дней нагрев iPhone является нормальным явлением. Но это еще не все, есть еще и ошибка в обновлении iOS 17, которая, похоже, вызывает нагрев iPhone.

Но почему в первые несколько дней iPhone работает "теплее, чем ожидалось"? По мнению Apple, это происходит из-за повышенной фоновой активности. Когда вы устанавливаете новый iPhone или восстанавливаете его с предыдущего, он загружает всё с нуля - приложения, фотографии и музыку - и даже изучает модель вашего использования для лучшей оптимизации, поэтому в фоновом режиме выполняется довольно много процессов, что приводит к перегреву только что установленного iPhone или любого другого устройства.

Компания Apple также обнаружила ошибку в iOS 17, которая будет исправлена в ближайшем обновлении ПО, однако она приводит к перегреву iPhone. В этом могут быть виноваты сторонние приложения, и Apple заявила, что работает с этими разработчиками над выпуском обновлений, а также изучает другие приложения, которые могут быть причиной той же проблемы.

Вполне нормально, что устройство нагревается при настройке, восстановлении данных, беспроводной зарядке, использовании графических/процессорных приложений или потоковой передачи видео высокого качества. По завершении процесса температура устройства возвращается к нормальной.

Устройства на базе iOS и iPadOS имеют встроенные средства защиты от перегрева. Предположим, что температура превысит нормальный рабочий диапазон. В этом случае вы можете заметить такие изменения, как замедление зарядки, тусклый или черный экран, слабый уровень сигнала или снижение производительности в приложениях с интенсивной графикой. Если устройство перегревается во время использования навигации, появляется предупреждение "Температура: iPhone должен остыть", дисплей может отключиться, но при этом вы будете слышать пошаговые инструкции.

Если iPhone сильно нагрелся, во избежание проблем с производительностью не подвергайте устройство воздействию экстремальных температур и не используйте некоторые функции в жарких условиях или под прямыми солнечными лучами.

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Рекомендуется использовать зарядное устройство первого производителя для iPhone и других устройств. Если iPhone сильно нагревается, выключите его и перезагрузите. Проверьте, нет ли приложений с интенсивной фоновой активностью, и удалите те из них, которые влияют на работу устройства. Если уровень заряда батареи ниже 80%, а iPhone нагревается во время зарядки или обычного использования, рекомендуется заменить батарею.