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dima0782
Google высмеивает Apple iPhone 15 Pro Max в новом промо ролике
На следующей неделе компания Google готовится к выпуску нового поколения флагманских смартфонов. Серия Google Pixel 8 начнет продаваться по всему миру 4 октября.

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Но накануне презентации Google постепенно раскрывает подробности о Pixel 8 и Pixel 8 Pro в серии видеороликов под названием "#BestPhonesForever". В самом последнем видеоролике высмеиваются новейшие модели iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max от Apple.

Google высмеивает Apple

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В ролике iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max показаны рядом с Google Pixel 7 Pro. В рекламе Pixel 7 Pro высмеивает новый iPhone, утверждая, что у него "другая кнопка отключения звука, более динамичный остров и новый порт для зарядки". Далее в промо видео показано, как модель iPhone нервничает из-за перспектив грядущего Pixel 8 Pro, поскольку последний будет более инновационным и получит "лучший ИИ". Правда, Google не уточняет, что именно имеется в виду.

В рекламе также показано, как модель iPhone нервничает из-за "привлекательного дизайна" Pixel 8 Pro и того внимания, которое он будет привлекать. Несмотря на то что реклама заканчивается на светлой ноте, показывая, что эти два устройства - лучшие друзья, она призвана показать соперничество между двумя технологическими гигантами.


Проверка реальности

В действительности, в сегменте смартфонов премиум-класса Apple держит железную хватку. Даже Samsung, крупнейший производитель смартфонов в мире, похоже, играет в догонялки с Apple, когда речь идет о премиальном классе смартфонов.

И Apple только укрепила свое господство, выпустив недавно iPhone 15-й серии. Интересно будет посмотреть, как серия Pixel 8 от Google будет противостоять iPhone 15, когда первый появится на следующей неделе.

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Уже появились первые сообщения о перегреве моделей iPhone 15 Pro. В то же время чип Tensor G2 в серии Pixel 7 не был чужд перегреву, поэтому будет интересно посмотреть, какие улучшения Google внесет в Pixel 8 и Pixel 8 Pro, чтобы переманить покупателей у Apple.

#google #pixel 8 #pixel 8 pro #гугл пиксель 8 про
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