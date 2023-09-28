Под увольнение попал даже глава группы

Компания X (ранее известная как Twitter) уволила более половины своей команды по обеспечению честности выборов, включая главу группы, сообщает The Information. Илон Маск частично подтвердил это в своем сообщении. Этот шаг был предпринят в связи с тем, что платформа подверглась серьезной критике со стороны Европейской комиссии за наличие серьезной проблемы дезинформации, а недавно пообещала расширить команду в преддверии выборов в США в 2024 году.

Сообщалось, что компания X уволила всех четырех членов своей команды, базирующейся в Дублине (Ирландия), включая ее руководителя Аарона Родерикса. Однако буквально вчера генеральный директор Линда Яккарино заявила, что компания планирует расширить свои группы по обеспечению безопасности и проведению выборов по всему миру, сообщает The Financial Times.

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Илон Маск подтвердил сокращение штата в отделе по обеспечению честности выборов, ответив на твит, написав: "Вы имеете в виду команду "Честность выборов", которая подрывала честность выборов? Да, их больше нет".

Менее месяца назад компания X объявила о своем намерении нанять руководителя отдела по обеспечению честности и неподкупности на выборах, о чем сообщил Родерикс, старший менеджер, возглавлявший эту группу. Основной задачей команды должна была стать борьба с дезинформацией на платформе. Однако после того, как ему якобы понравились твиты с критикой Маска, Яккарино и его работодателя X, Родерикс подвергся дисциплинарному взысканию и был временно отстранен от работы.

Родерикс добился в ирландском суде запрета на необоснованные разбирательства по поводу трудоустройства. Он заявил, что получал оскорбительные сообщения после того, как разместил вакансии для команды добросовестных сотрудников.

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До приобретения компании Маском за 44 млрд. долл. в прошлом году в ней работало около 24 сотрудников, занимавшихся вопросами честности выборов. Однако, по некоторым данным, теперь в компании может остаться только шесть сотрудников. Это сокращение произошло несмотря на то, что ранее Маск заявлял о намерении укрепить команду. Сообщалось, что группа "Доверие и безопасность" в X планировала расшириться для борьбы с дезинформацией.