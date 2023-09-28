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Компания X (ранее известная как Twitter) уволила более половины своей команды по обеспечению честности выборов, включая главу группы, сообщает The Information. Илон Маск частично подтвердил это в своем сообщении. Этот шаг был предпринят в связи с тем, что платформа подверглась серьезной критике со стороны Европейской комиссии за наличие серьезной проблемы дезинформации, а недавно пообещала расширить команду в преддверии выборов в США в 2024 году.
Сообщалось, что компания X уволила всех четырех членов своей команды, базирующейся в Дублине (Ирландия), включая ее руководителя Аарона Родерикса. Однако буквально вчера генеральный директор Линда Яккарино заявила, что компания планирует расширить свои группы по обеспечению безопасности и проведению выборов по всему миру, сообщает The Financial Times.
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Илон Маск подтвердил сокращение штата в отделе по обеспечению честности выборов, ответив на твит, написав: "Вы имеете в виду команду "Честность выборов", которая подрывала честность выборов? Да, их больше нет".
Менее месяца назад компания X объявила о своем намерении нанять руководителя отдела по обеспечению честности и неподкупности на выборах, о чем сообщил Родерикс, старший менеджер, возглавлявший эту группу. Основной задачей команды должна была стать борьба с дезинформацией на платформе. Однако после того, как ему якобы понравились твиты с критикой Маска, Яккарино и его работодателя X, Родерикс подвергся дисциплинарному взысканию и был временно отстранен от работы.
Родерикс добился в ирландском суде запрета на необоснованные разбирательства по поводу трудоустройства. Он заявил, что получал оскорбительные сообщения после того, как разместил вакансии для команды добросовестных сотрудников.
До приобретения компании Маском за 44 млрд. долл. в прошлом году в ней работало около 24 сотрудников, занимавшихся вопросами честности выборов. Однако, по некоторым данным, теперь в компании может остаться только шесть сотрудников. Это сокращение произошло несмотря на то, что ранее Маск заявлял о намерении укрепить команду. Сообщалось, что группа "Доверие и безопасность" в X планировала расшириться для борьбы с дезинформацией.