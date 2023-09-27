Это будет полное издание, которое выйдет на PS5 в следующем месяце

фото: piterplay.com

Компания Sony продолжает свою миссию по выпуску игр от первого лица на ПК: получивший признание критиков PS5 сиквел Horizon Forbidden West появится в Steam и Epic Games Store в начале следующего года. Переносом занимается компания Nixxes Software, которую Sony приобрела в 2021 году. Именно Nixxes создала хорошо принятые ПК-порты игр про Человека-паука, так что мы должны быть в надежных руках.

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Это не просто "голый" порт. Это недавно анонсированное издание Horizon Forbidden West Complete Edition, так что ожидайте множество "плюшек" и "фишек". Конечно же, это сама игра, но обновление также включает в себя DLC Burning Shores, цифровой саундтрек, цифровой артбук, комикс и множество внутриигровых предметов, в которые можно воткнуть копье. На официальной странице Steam можно посмотреть несколько снимков игровых экранов.

Horizon Forbidden West Complete Edition выйдет на PS5 6 октября и будет стоить 70 долларов. О дате выхода версии для ПК пока ничего не известно, кроме начала следующего года. Стоит также отметить, что данное издание не выйдет на PS4, несмотря на то, что оригинальная игра была доступна на этой уже устаревшей консоли.





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Мы высоко оценили Horizon Forbidden West, когда она вышла в прошлом году, отметив удивительно интересную механику подводного перемещения, новые бонусы и масштабность мира, назвав ее "триумфом во многих отношениях". Игроки на ПК уже могут ознакомиться с портом на Steam и Epic. Запустится ли игра на Steam Deck, пока неизвестно, но мы обязательно скрестим пальцы и попробуем ее в начале следующего года. В любом случае, Marvel's Spider-Man работает очень хорошо.