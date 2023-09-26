В настоящее время ноутбук стоимостью 3700$ выпускается только в Корее

Компания LG анонсировала свой первый складной ноутбук, став самым новым игроком в отрасли, представившим свой продукт в этой растущей (но, все еще остающейся в некотором роде нишевой) категории. Подобно ASUS Zenbook 17 Fold и Lenovo ThinkPad X1 Fold, LG Gram Fold представляет собой устройство с сенсорным экраном, которое в разложенном состоянии может использоваться как массивный планшет или компьютер. В качестве дисплея используется 17-дюймовый OLED-экран с разрешением QXGA+ (2560 x 1920 пикселей), а для работы с ним можно подключить прилагаемую Bluetooth-клавиатуру. Устройство также поддерживает стилусы, что позволяет использовать его как стандартный планшет для реализации проектов, связанных с искусством, архитектурой и каллиграфией.

фото: LG

реклама

В сложенном состоянии верхняя часть становится 12-дюймовым экраном, а нижняя может превращаться в клавиатуру для набора текста. Компания LG заявила, что протестировала эту модель и убедилась в том, что она способна выдержать 30 000 складываний без ущерба для дисплея. Компания Samsung проводит испытания шарниров своих складных телефонов Galaxy порядка 200 000 раз, но большинство людей, скорее всего, пользуются своими телефонами намного чаще, чем компьютерами или планшетами в течение дня.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

В LG Gram Fold установлен процессор Intel Core i5 13-го поколения, который также оснащен оперативной памятью, которая, по словам компании, в 15 раз быстрее, чем LPDDR5 5 200. Что касается программного обеспечения, то складной ноутбук работает под управлением ОС Windows 11 и поставляется с поддержкой функции Sync On Mobile, которая позволяет легко переносить информацию с телефона на устройство. Выпуск LG Gram Fold запланирован на октябрь, однако на данный момент он доступен лишь в Корее. Его цена составляет 4,99 млн. вон (3700$) - не дешево, но все же гораздо доступнее, чем Spectre Fold от HP за 5000$, хотя первые 200 покупателей смогут получить его за 3,99 млн. вон (2959$). Кроме того, только те, кто приобретет устройство на старте продаж, получат мышь и стилус в подарок от компании, в противном случае модель не будет поставляться с этими аксессуарами.