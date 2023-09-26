Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
dima0782
Компания LG предлагает ноутбук с гибким экраном Gram Fold
В настоящее время ноутбук стоимостью 3700$ выпускается только в Корее

реклама

Компания LG анонсировала свой первый складной ноутбук, став самым новым игроком в отрасли, представившим свой продукт в этой растущей (но, все еще остающейся в некотором роде нишевой) категории. Подобно ASUS Zenbook 17 Fold и Lenovo ThinkPad X1 Fold, LG Gram Fold представляет собой устройство с сенсорным экраном, которое в разложенном состоянии может использоваться как массивный планшет или компьютер. В качестве дисплея используется 17-дюймовый OLED-экран с разрешением QXGA+ (2560 x 1920 пикселей), а для работы с ним можно подключить прилагаемую Bluetooth-клавиатуру. Устройство также поддерживает стилусы, что позволяет использовать его как стандартный планшет для реализации проектов, связанных с искусством, архитектурой и каллиграфией.

фото: LG

реклама

В сложенном состоянии верхняя часть становится 12-дюймовым экраном, а нижняя может превращаться в клавиатуру для набора текста. Компания LG заявила, что протестировала эту модель и убедилась в том, что она способна выдержать 30 000 складываний без ущерба для дисплея. Компания Samsung проводит испытания шарниров своих складных телефонов Galaxy порядка 200 000 раз, но большинство людей, скорее всего, пользуются своими телефонами намного чаще, чем компьютерами или планшетами в течение дня.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

В LG Gram Fold установлен процессор Intel Core i5 13-го поколения, который также оснащен оперативной памятью, которая, по словам компании, в 15 раз быстрее, чем LPDDR5 5 200. Что касается программного обеспечения, то складной ноутбук работает под управлением ОС Windows 11 и поставляется с поддержкой функции Sync On Mobile, которая позволяет легко переносить информацию с телефона на устройство. Выпуск LG Gram Fold запланирован на октябрь, однако на данный момент он доступен лишь в Корее. Его цена составляет 4,99 млн. вон (3700$) - не дешево, но все же гораздо доступнее, чем Spectre Fold от HP за 5000$, хотя первые 200 покупателей смогут получить его за 3,99 млн. вон (2959$). Кроме того, только те, кто приобретет устройство на старте продаж, получат мышь и стилус в подарок от компании, в противном случае модель не будет поставляться с этими аксессуарами.

#гибкий дисплей #lg ноутбук
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Новейший складной OLED-дисплей LG Display может сгибаться в обоих направлениях
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Сети появились кадры поражения ж/д эшелона ВСУ ракетой РСЗО «Торнадо-С»
26
Власти Молдавии: Если Газпром готов простить долги за газ, то мы обещаем не подавать в суд
61
Работы над гиперзвуковой ракетой "Змеевик", способной утопить авианосец - заморожены
23
В РФ достали из архивов чертежи крылатой сверхзвуковой ракеты «Рельеф» которая лучше Калибра
9
К работе на российских стройках привлекут северных корейцев и заключенных
21
Джонсон: Комплексам ATACMS нужно лишь добраться до передовой, чтобы быть взорванными дронами РФ
4
Кадры мощнейшего взрыва ракеты РСЗО «Торнадо-С» рядом со скоплением техники ВСУ попали в Сеть
6
Российские хостинги начнут идентифицировать клиентов по паспорту или через «Госуслуги» уже с 1 декабря
+
Лучше поздно чем никогда: Россия впервые "засветила" надувные макеты военной техники на СВО
2
PhonePe запускает Indus AppStore в Индии
+
Финские строительные компании банкротятся из-за санкционной войны и потери торговли с Россией
2
Китайские специалисты начали предлагать услугу по разгону Asic-устройств для Kaspa
1
Космический телескоп "Джеймс Уэбб" нашел ключ к разгадке скрытого океана Европы
3
В Сети появились кадры уничтожения ещё одного МиГ-29 ВС ВСУ на аэродроме Долгинцево с помощью дрона-камикадзе
1
Запорожский чернозем заставил застрять шведские танки ВСУ Strv122 - улучшенную модификацию Leopard
1
В Эстонии начался флешмоб, автомобилисты приклеивают на стекло машин надпись — «Я — русский»
21
Экс-офицер КМП США Риттер: НАТО помогла ВСУ ударить по штабу Черноморского флота
7
Жители РФ не спешат отказываться от Gmail, хотя на размышления осталось всего несколько месяцев
10
Аналитики CryptoRank изучили рынок криптовалют 24 сентября
+
Мункки назвал необычным пуск ракеты из ЗРК корветом ВМФ РФ в Балтийском море
2

Популярные статьи

Минобороны Индии одобрило приобретение у РФ 12 истребителей Су-30МКИ
23
Business Insider назвал четыре самых смертоносных вида оружия ВС РФ в Украине
12
ТОП-16 мифов о мониторах
47
Интересные факты о съёмках сериала Теория большого взрыва
11
Бюджетные видеокарты Afox GTX 1050: скупой платит дважды
17
Первые впечатления от Witchfire
4
На Peacock вышел первый эпизод трехсерийного спин-оффа «Джона Уика»
+
Какой была жизнь народных любимчиков из «Ван-Пис»
+
Итоги гоночного уик-энда 23-24 сентября
2
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming A620-PRO WIFI
11

Сейчас обсуждают

Владимир Никифоров
19:18
Всё чаще встречаются в СМИ противоречия об успехах СВО... Мда. Плохо, когда нет информации или её очень мало, но ещё хуже, когда её слишком много.
Западная пресса впечатлена разрушительной мощью российского ПТРК «Корнет»
Дмитрий Мячин
19:17
А я возьму квитанцию. До последнего повышения платил 1856р в месяц, после 1952р. И это учитывая что у меня и котёл и колонка и плита. У меня коммуналка только газ и свет. Офигеть как на много подорожа...
Власти Молдавии: Если Газпром готов простить долги за газ, то мы обещаем не подавать в суд
Робин Гудеичь
19:13
Видимо возникли вопросы, по теме FSR3 и HYPR-RX, со словами: "Ты взял отсрочку на год и это всё - что ты сделал(большое не Х)?
Глава графического подразделения AMD Radeon Скотт Херкельман уходит из компании
Алексей Козлов
19:13
НАТО нет дела до Стаса из РФ. А в Западной Европе так же всё облизано. Всё прослушивается. Всё просматривается. Не будьте наивными. )))
Утечка теста Snapdragon 8 Gen 3 показала скачок производительности
Yilec
19:00
В каменты залежалых "экспертов" по СУ-57 подвезли :))) В оригинальной статье СУ-57 сравнивают именно с ФУ-35. https://www.19fortyfive.com/2023/09/russias-su-57-felon-stealth-fighter-has-some-problems...
19FortyFive: Су-57 может конкурировать с истребителем F-35 и является угрозой для Украины и Запада
Россиянин
18:58
Он не сможет, в люк не пролезет. Его в абасрамс только через ствол можно запихнуть при помощи ёршика.
Первые танки Abrams американского производства прибыли на Украину
Apsheronsky tchai
18:55
Водителем абрамса пойдёшь? Или так и будешь нэньку от оркiв в интернете захисщать?
Первые танки Abrams американского производства прибыли на Украину
daimos
18:54
Это новость, что ль??! Лучше пусть скажет, за что и когда тот люлей огребает в последнее время? От жены? Любовника? Куратора заокеанского?!
Херш: канцлер ФРГ Шольц был в курсе планов США по подрыву «Северных потоков»
Astar
18:52
украина - конченная ссанина европы
США намерены перенести разведывательные технологии с самолетов на космические аппараты
Тruth Seеker
18:49
В WoT будешь ловить?
Первые танки Abrams американского производства прибыли на Украину
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем