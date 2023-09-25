Он был режиссером игр "Bayonetta", "The Wonderful 101" и многих других

Режиссер Bayonetta Хидеки Камия покидает компанию PlatinumGames, которая была основана им еще в 2006 году под названием Seeds Inc. Недавно Камия был повышен до вице-президента, так что этот шаг стал для него неожиданностью. Недавно он заявил в социальных сетях, что это "ни в коем случае не было легким решением".

У Камии есть еще пара недель, чтобы занять свой пост, так как 12 октября он официально покинет компанию. Что касается причин такого решения, то он написал, что "принял его после долгих раздумий, основанных на моих собственных убеждениях", но не предложил дальнейших объяснений. По его словам, он по-прежнему будет создавать игры в своей "манере Хидеки Камия", но не сообщил, переходит ли он в другую компанию, создает ли свою собственную или просто планирует возиться где-нибудь в гараже. Ему всего 52 года, так что полный уход на пенсию маловероятен.

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фото: Nintendo/PlatinumGames

Камия оставил огромный след в игровой индустрии. Совсем недавно он был режиссером-постановщиком получившей широкую известность игры Bayonetta 3. За более чем 15 лет работы в PlatinumGames Камия работал над такими классическими играми, как оригинальная Bayonetta, культовый хит для Wii U и Switch The Wonderful 101, тяжелый экшен Astral Chain и др. До основания PlatinumGames он работал в Capcom и ее дочерней студии Clover, где руководил созданием Resident Evil 2, Viewtiful Joe и Ōkami.

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Последние несколько лет Камия активно работал над супергеройской игрой, которую в компании называют Project GG. Он был ведущим режиссером этой "героической" игры, и компания рекламирует ее как завершение супергеройской трилогии, в которую вошли Viewtiful Joe и Wonderful 101. PlatinumGames не сообщила, будет ли эта игра еще разрабатываться, или же с уходом Камии она превратится в пустышку.