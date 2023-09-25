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dima0782
Версия игры Resident Evil Village для iPhone 15 Pro выйдет 30 октября
Новый чипсет A17 Pro раскрывает игровые возможности мобильных устройств Apple

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Игра Resident Evil Village - ужастик с очень высокой и элегантной леди-вампиром (и некоторыми другими монстрами, конечно) - выйдет на iPhone 15 Pro и Pro Max 30 октября. В тот же день она появится на моделях M1 и M2 iPad Pro и iPad Air. Базовая игра будет стоить 40 долларов, а DLC Winters' Expansion - еще 20 долларов.

фото: Capcom

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Игра Resident Evil Village вышла на ПК, PlayStation 4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S в 2021 году и стала культовым событием благодаря своей сюжетной линии, направленной на уничтожение монстров. В игре есть и оборотни, и мутант-рыбочеловек, и убийственный лидер культа, и гноящиеся, похожие на зомби враги, но главной ее звездой стала графиня Альсина Димитреску. Это необычайно высокая, неживая, с лезвиями на пальцах злодейка, возглавляющая трио дочерей-вампиров, и она просто великолепна.

Village выйдет на Mac в 2022 году. Apple представила версии для iPhone и iPad во время ежегодного мероприятия, посвященного iPhone, 12 сентября 2023 года, но не сообщила дату выхода. На этой неделе Capcom сообщила дату на своем сайте. Ремейк Resident Evil 4, вышедший в этом году на ПК и консолях, также должен появиться на мобильных устройствах Apple в 2023 году, но дата его выхода пока не подтверждена.

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Среди других игр, которые выйдут на iPhone 15 Pro благодаря новому чипсету A17 Pro, - Death Stranding и Assassin's Creed Mirage. Death Stranding выйдет в этом году, а Mirage - в начале 2024 года.

#resident evil village #iphone 15 pro #игры для ios
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