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dima0782
Китай стимулирует инвестиции в производство микросхем
Китай намерен предоставить широкие льготы, чтобы стимулировать разработку отечественных микросхем и производство оборудования для изготовления пластин

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Стратегический план развития национальной индустрии микросхем "Сделано в Китае 2025" всего за несколько лет стимулировал создание в Народной Республике десятков тысяч полупроводниковых компаний, не имеющих фабрик. Однако около 10 000 таких компаний не выжили, несмотря на помощь со стороны федеральных и местных властей. По всей видимости, сейчас в Китае готовится очередная масштабная программа стимулирования полупроводниковых компаний, предусматривающая значительную компенсацию расходов на исследования и разработки.

Центральным элементом этой политики является расширенная схема вычета расходов на исследования и разработки в полупроводниковой отрасли. Компании, направляющие средства на проведение исследований и разработок и создающие на их основе материальные активы, будут вознаграждены значительными вычетами до уплаты налогов. В частности, в период с 2023 по 2027 год они могут рассчитывать на вычет в размере 120% от фактически затраченной суммы. И наоборот, для компаний, чьи инвестиции в исследования и разработки завершились созданием нематериальных активов, предусмотрена возможность амортизации этих активов до налогообложения по значительной ставке - 220% от стоимости актива в течение того же пятилетнего периода.

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Эти льготы будут предоставлены широкому кругу полупроводниковых компаний, включая собственно производителей микросхем, разработчиков микросхем без фабрик, компании, занимающиеся упаковкой и тестированием микросхем, а также производящие материалы, используемые при их производстве. Кроме того, такие вычеты получат компании, разрабатывающие и создающие оборудование для производства полупроводниковых пластин.

Несмотря на то, что эти вычеты существенно снижают налоговое бремя компаний, делая их деятельность в области исследований и разработок более привлекательной с финансовой точки зрения, они не означают, что государство напрямую платит компаниям за их деятельность в этой области. Напротив, государство просто отказывается от потенциальных налоговых поступлений, чтобы стимулировать компании к увеличению инвестиций в исследования и разработки.

Например, если компания тратит 100 долл. на исследования и разработки, результатом которых являются материальные активы, она может вычесть 120 долл. (120% от 100 долл.) из своего налогооблагаемого дохода. Это означает, что компания получает налоговые льготы на сумму, превышающую ее фактические затраты, что уменьшает ее налогооблагаемую прибыль и соответственно налоговые обязательства.

Если расходы на исследования и разработки привели к созданию нематериальных активов, компания может амортизировать (распределять) стоимость этих активов во времени. В этом случае, если стоимость нематериального актива составляет 100 долларов, то в течение указанного периода они могут вычесть из налогооблагаемой прибыли 220 долларов (220% от 100 долларов).

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Право компаний на получение вышеуказанных налоговых льгот определяется их соответствием национальным критериям поощрения и конкретными нормативными актами. При этом налоговые льготы строятся таким образом, что ежегодно составляется список предприятий, имеющих право на льготы, а для предприятий, не попавших в этот список, предусмотрен механизм проверки.

#китай #микросхемы #производство микросхем #производство микрочипов
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