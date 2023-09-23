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dima0782
Google может упростить очистку учетных записей Gmail на Android
Компания Google планирует упростить пользователям Android работу с учетными записями Gmail

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Пользователи Android, которые заходят в Gmail в основном со своих смартфонов, сталкиваются с трудностями в управлении своими учетными записями. Пользователи ПК могут выбирать несколько писем одним нажатием кнопки в бесплатной почтовой службе Google. Однако пользователи Android не имеют такой возможности.

На устройствах Android пользователям приходится либо выбирать по одному письму, нажимая на них для удаления/архивирования, либо настраивать пролистывание для выполнения нескольких функций. Компания Google планирует упростить пользователям Android работу с учетными записями Gmail.

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Google

Кнопка "Выбрать все" в Gmail на Android

Согласно сообщению 9to5Google, технологический гигант добавляет кнопку "Выбрать все" в Gmail на Android. Кнопка "Выбрать все" доступна в настольной версии Gmail, которая позволяет выбрать 50 писем за один раз.

Настольная версия Gmail также предлагает дополнительную опцию "Выбрать все разговоры в папке "Входящие"", нажав на которую пользователь может выбрать письма на данной странице.

В отчете утверждается, что кнопка "Выбрать все" появилась на устройствах Pixel и Samsung Galaxy с Android версии 2023.08.20.561750975. Согласно отчету, новейший встроенный инструмент будет доступен на Android 14 (бета-версия) и Android 13.

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По всей видимости, Google внедряет эту функцию на стороне сервера для каждого устройства и не привязывает ее непосредственно к обновлению приложения. Таким образом, все пользователи могут не сразу заметить это изменение, и оно может быть доступно только некоторым избранным пользователям.

#gmail #электронная почта #гугл почта
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