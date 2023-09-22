Это меньше половины штрафа в размере 1,13 млрд. долларов, который Комиссия первоначально наложила на Intel

Европейская комиссия наложила штраф в размере 376,36 млн. евро (400 млн. долл.) на компанию Intel за блокирование продаж устройств на базе процессоров x86, производимых ее конкурентами. Таким образом, завершился один из этапов длительной антимонопольной борьбы компании с европейскими властями. Напомним, что в 2009 году Комиссия наложила на чипмейкера рекордный штраф в размере 1,06 млрд. евро (1,13 млрд. долл. США) после того, как установила, что Intel злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке.

Тогда было установлено, что компания предоставляла скрытые скидки и льготы производителям, таким как HP, Dell и Lenovo, за то, что они покупали все или почти все свои процессоры у Intel. Комиссия также установила, что Intel платила производителям за задержку или полное прекращение выпуска продуктов на базе процессоров своих конкурентов "без ограничений". В других случаях Intel, очевидно, платила компаниям за ограничение каналов продаж этих продуктов. Комиссия называет эти действия "голыми ограничениями".

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фото: Thierry Roge / reuters

С тех пор дело прошло через несколько европейских судов, причем каждая из сторон подавала апелляцию в зависимости от принятого решения. В 2017 году высший суд Европейского союза постановил пересмотреть размер штрафа на том основании, что Комиссия не провела экономическую оценку того, как действия Intel повлияли на способность конкурентов конкурировать с ней.

Второй высший суд Европы, Генеральный суд, в прошлом году постановил, что Комиссия действительно не провела анализ схемы скидок компании. В результате она пришла к выводу, что не может определить, каким образом предлагаемые Intel льготы влияют на конкурентов. Комиссия также отменила штраф Intel в размере 1,06 млрд. евро, объяснив это тем, что она не в состоянии определить, сколько ей придется заплатить в действительности, но оставила в силе решение предыдущих судов о том, что введенные компанией "голые" ограничения нарушают законы ЕС.

В своем заявлении Еврокомиссия привела несколько примеров того, как Intel препятствовала продажам конкурирующих продуктов. Так, в период с ноября 2002 г. по май 2005 г. компания заплатила компании HP за то, чтобы та продавала настольные компьютеры для бизнеса на базе процессоров AMD только малым и средним предприятиям и через прямые каналы сбыта. Она также заплатила компании Acer за то, чтобы та отложила выпуск ноутбука на базе AMD с сентября 2003 года по январь 2004 года. Intel также заплатила Lenovo за то, чтобы та отложила выпуск ноутбуков на базе AMD на полгода.

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После этого Комиссия обжаловала решение суда общей юрисдикции о прекращении дела в части, касающейся скидок, которые Intel предлагала своим клиентам. Однако Intel не стала подавать апелляцию на решение суда по поводу "голых" ограничений, закрепив его. "Сегодняшним решением Комиссия вновь наложила штраф на Intel только за практику "голых" ограничений", - говорится в сообщении европейского ведомства. "Штраф не связан с практикой Intel по предоставлению условных скидок. Сумма штрафа, основанная на тех же параметрах, что и в решении Комиссии 2009 года, отражает более узкий масштаб нарушения по сравнению с тем решением". Поскольку дело о скидках находится на стадии обжалования, Intel может выплатить оставшуюся часть штрафа в будущем.