Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
dima0782
ЕС восстановил штраф в размере 400 млн. долл. для Intel за блокирование продаж конкурирующих чипов
Это меньше половины штрафа в размере 1,13 млрд. долларов, который Комиссия первоначально наложила на Intel

реклама

Европейская комиссия наложила штраф в размере 376,36 млн. евро (400 млн. долл.) на компанию Intel за блокирование продаж устройств на базе процессоров x86, производимых ее конкурентами. Таким образом, завершился один из этапов длительной антимонопольной борьбы компании с европейскими властями. Напомним, что в 2009 году Комиссия наложила на чипмейкера рекордный штраф в размере 1,06 млрд. евро (1,13 млрд. долл. США) после того, как установила, что Intel злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке.

Тогда было установлено, что компания предоставляла скрытые скидки и льготы производителям, таким как HP, Dell и Lenovo, за то, что они покупали все или почти все свои процессоры у Intel. Комиссия также установила, что Intel платила производителям за задержку или полное прекращение выпуска продуктов на базе процессоров своих конкурентов "без ограничений". В других случаях Intel, очевидно, платила компаниям за ограничение каналов продаж этих продуктов. Комиссия называет эти действия "голыми ограничениями".

реклама

фото: Thierry Roge / reuters

С тех пор дело прошло через несколько европейских судов, причем каждая из сторон подавала апелляцию в зависимости от принятого решения. В 2017 году высший суд Европейского союза постановил пересмотреть размер штрафа на том основании, что Комиссия не провела экономическую оценку того, как действия Intel повлияли на способность конкурентов конкурировать с ней.

Второй высший суд Европы, Генеральный суд, в прошлом году постановил, что Комиссия действительно не провела анализ схемы скидок компании. В результате она пришла к выводу, что не может определить, каким образом предлагаемые Intel льготы влияют на конкурентов. Комиссия также отменила штраф Intel в размере 1,06 млрд. евро, объяснив это тем, что она не в состоянии определить, сколько ей придется заплатить в действительности, но оставила в силе решение предыдущих судов о том, что введенные компанией "голые" ограничения нарушают законы ЕС.

В своем заявлении Еврокомиссия привела несколько примеров того, как Intel препятствовала продажам конкурирующих продуктов. Так, в период с ноября 2002 г. по май 2005 г. компания заплатила компании HP за то, чтобы та продавала настольные компьютеры для бизнеса на базе процессоров AMD только малым и средним предприятиям и через прямые каналы сбыта. Она также заплатила компании Acer за то, чтобы та отложила выпуск ноутбука на базе AMD с сентября 2003 года по январь 2004 года. Intel также заплатила Lenovo за то, чтобы та отложила выпуск ноутбуков на базе AMD на полгода.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

После этого Комиссия обжаловала решение суда общей юрисдикции о прекращении дела в части, касающейся скидок, которые Intel предлагала своим клиентам. Однако Intel не стала подавать апелляцию на решение суда по поводу "голых" ограничений, закрепив его. "Сегодняшним решением Комиссия вновь наложила штраф на Intel только за практику "голых" ограничений", - говорится в сообщении европейского ведомства. "Штраф не связан с практикой Intel по предоставлению условных скидок. Сумма штрафа, основанная на тех же параметрах, что и в решении Комиссии 2009 года, отражает более узкий масштаб нарушения по сравнению с тем решением". Поскольку дело о скидках находится на стадии обжалования, Intel может выплатить оставшуюся часть штрафа в будущем.

#intel #евросоюз #штраф
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Платы MSI Z790 MAX получили опцию для повышения частоты процессоров Intel Core 14 выше 6 ГГц
ЕС оштрафовал Intel на 376,36 млн евро за нарушение антимонопольных правил
MSI разгонит Core i9-14900K до 6,3 ГГц
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Параллельный импорт в РФ спас экономику Германии, но уже скоро немецкие товары будут никому не нужны
10
NASA показало снимок обратной стороны Луны, которую раньше никто не видел
3
Производитель «Ланцетов» разработал аналог дронов-камикадзе «Герань»
5
Крупнейшая авиакомпания Канады Air Canada сообщила о кибератаке
+
NVIDIA поддерживает разработчиков, забивающих на оптимизацию, так как DLSS всё вытянет
20
Купленный на Best Buy Core i9-13900K оказался муляжом без внутренних компонентов
7
Экс аналитик ЦРУ – Пентагон сильно напуган из-за того, что у России есть гиперзвуковое оружие
2
Основатель Oracle неожиданно продемонстрировал Tesla Cybertruck в полицейском исполнении
4
Стоимость тяговых батарей упала до уровня, позволяющего электромобилям сравняться в цене с машинами на ДВС
1
Новый игровой контроллер PS5 Pro от NACON решает проблему дрейфа стика джойстика
1
Прокуратура Швеции: расследование по «Северным потокам» завершится к концу года
1
Российские компании требуют возмещения долгов от Google
+
ZALA AERO продемонстрировала новый БПЛА Изделие-54 «Италмас»
+
Власти США имели доступ к серверам Huawei с 2009 года
1
Radeon RX 6600 запустила все последние тайтлы в разрешении 1440p с высоким FPS — даже Starfield
12
Скрытая функция iOS 17 сделает ваш iPhone удобнее
+
После провала контрнаступления ВСУ Зеленский столкнулся с новой реальностью
+
ВСУ получили новый подарок от Норвегии в виде гусеничных транспортов NM199
+
Как будут вытаскивать аварийно севший А320 "Уральских авиалиний" с поля
3
NVIDIA: Cyberpunk 2077 с DLSS 3.5 выглядит более реалистично, чем нативный рендеринг
15

Популярные статьи

Сколько самолётов Су-24 досталось Украине после распада СССР
5
Шесть советских истребителей, намного опередивших свое время по версии Military Watch
19
Как разозлить зрителя: девять примеров от "Нетфликс"
2
Перехожу на самый популярный дистрибутив Linux по рейтингу DistroWatch
29
Процессоры Intel 14-го поколения – это уловка маркетологов для продаж предыдущего 13-го поколения
51
Игнорируя угрозы США, Китай отправляет комплектующие для БПЛА в Иран, а микроэлектронику - в Россию
3
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Сентябрь)
6
Российская оружейная компания Lobaev Arms приступила к испытанию гиперзвукового снайперского патрона
6
Как тезисы от фаната Nvidia превращаются в неудобные фейки
96
Эволюция игровых псевдо автосимуляторов, на примере GRID Autosport и GRID 2019
10

Сейчас обсуждают

ark-bak
21:55
Как помоет полы человек не одна сосалка-убиралка не справится. Считаю на нынешнем этапе развития эти роботы полная чушь. У меня дома такса-если нас не будет дома, она этого робота уделает сразу. Пс:ни...
Какой робот-пылесос не стоит покупать в 2023 году
Лев корл
21:54
Кокаин ему перестать поставлять, тут же сдастся))))))
Попытка США склонить Зеленского к переговорам с Россией провалилась — экс-сотрудник Пентагона
Марат Аскаров
21:42
Ставить аваст с кучей рекламы и мусора. Нет уж извольте. Лучше уж тогда на родном дефендере
Результаты тестирования защитника Microsoft, антивируса Касперского и McAfee стали хуже
troglodit
21:39
ты хоть проверяй инфу то прежде чем каменты строчить. https://www.youtube.com/watch?v=nBw5DEjRbgI «Вы пригласили нас на свою родину, в Хиросиму. Место, откуда ваши корни. Место, во многом определивше...
Захарова назвала ложью слова главы ЕК фон дер Ляйен о вине России за Хиросиму
Makc Yan
21:35
Среднегеометрически это что-то новое)) Причем тут геометрия?))
60-ядерный Intel Xeon Platinum 8580 5-го поколения с 420 МБ кэш-памяти показался в CPU-Z
Филипп Киркоров
21:33
Ни когда такого не было ...
Процессоры Intel 14-го поколения – это уловка маркетологов для продаж предыдущего 13-го поколения
Yilec
21:21
Гинекологиня всея ЕС берега окончательно потеряла.
Захарова назвала ложью слова главы ЕК фон дер Ляйен о вине России за Хиросиму
Denis Lykov
21:20
... i5-12500Н и i5-12500/13500 - это "Моё открытие '23" Рад как никогда ... ↗️⤴️↗️
Сравнение и тесты Core i5 12400 и Core i5 13400 с DDR4 - какой процессор выбрать в 2023 году
RigaStyle
21:19
Самое главное - не верить не подтверждённым новостям из пальца
Параллельный импорт в РФ спас экономику Германии, но уже скоро немецкие товары будут никому не нужны
Михаил Суворов
21:18
Ещё один текст созданный при помощи нейросети. Кто сказал, что трудно отличить текст созданный ИИ от человеческого? Сухой, монотонный, чисто информационный, зубодробильный текст! Может быть попробуете...
Выпущена первая полнофункциональная интеллектуальная операционная система для электромобилей в Китае
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем