Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
dima0782
ИИ Copilot в Windows начнет внедряться 26 сентября
В экосистеме Microsoft генеративный помощник скоро появится повсюду

реклама

Несмотря на то, что это мероприятие номинально было ориентировано на Surface, в четверг Microsoft, безусловно, много времени уделила разговорам об искусственном интеллекте. "Мы считаем, что он способен помочь вам быть более осведомленным, более продуктивным, более творческим, более связанным с людьми и вещами вокруг вас", - сказал генеральный директор Microsoft Сатья Наделла собравшимся журналистам. "Мы считаем, что помимо работы и жизни есть возможность получить единый опыт, который работает на протяжении всей жизни".

С этой целью компания Microsoft объявила, что ее ИИ CoPilot, который в настоящее время в различных итерациях существует в браузере Edge, платформе Microsoft 365 и Windows, будет объединен в единый, унифицированный и повсеместный генеративный ИИ-помощник во всех продуктах Microsoft - от Powerpoint до Teams.

реклама

фото: Microsoft

"Сейчас он как бы становится вашим ПК. Мы считаем, что Copilot коренным образом изменит отношения с технологией и пользователем в новую эру персональных вычислений, эру Copilots", - сказал Наделла. Он также отметил, что новый ИИ будет обладать "способностью использовать все ваши рабочие данные и интеллект", подразумевая, что система будет настраиваться под персональные данные пользователя.

В качестве примера можно привести использование Copilot на ноутбуке для получения данных с телефона. Вы можете попросить Copilot найти информацию о вашем рейсе, которую он может извлечь из текстовых сообщений вашего телефона или из истории чата Bing Chat (или откуда бы ни были спрятаны эти данные), а затем предложить вам билеты на спектакли, проходящие во время поездки, и помочь вам с покупкой билетов. Помните, что смысл всего этого заключается в том, чтобы заставить вас купить больше товаров.

Обновленный ИИ предложит ряд возможностей и функций, которые мы уже видели в других конкурирующих системах, например, возможность совершать покупки одежды по ее фотографии с помощью Microsoft Shopping with AI, как в Google Lens, или обобщать содержание сложных цепочек электронных писем, как в ChatGPT. "Теперь вы можете копировать, вставлять и делать", - сказала Кармен Златефф, вице-президент по управлению продуктами. Более того, существующая версия Bing Image Creator в скором времени должна быть обновлена до новой модели DALL-E 3.

В демонстрационном ролике, продемонстрированном на мероприятии, было показано, как люди используют искусственный интеллект для упорядочивания окон рабочего стола, создания плейлистов Spotify и удаления фоновых изображений по команде, подобно Magic Eraser от Google. Одной из удобных функций, особенно для тех, у кого есть дети школьного возраста, является новая функция Windows Ink Anywhere. Держа в руках стилус Surface, вы сможете писать в любом текстовом поле в ОС Windows. В математике вы можете писать сложные уравнения в поле и получать решение. Вы также можете использовать перо, чтобы сделать снимок математической задачи, что подтолкнет Copilot к ее решению. Система даже сможет объяснить, как она решает эти уравнения.

"Она начнет внедряться с 26 сентября, основываясь на том, что вы делаете на своем ПК", - заявил со сцены Юсуф Мехди, директор по маркетингу CVP Consumer. ИИ появится в составе новой версии Windows 11, которая, как подтвердил Мехди, "будет содержать более 150 новых функций и станет самым крупным обновлением с момента ее выхода".

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Microsoft находится в авангарде революции генеративного ИИ с момента дебюта ChatGPT в ноябре прошлого года. Компания потратила годы и миллионы долларов на исследования и разработки этой технологии, включая приобретение GitHub в 2019 году и значительное расширение партнерства с OpenAI в январе этого года.

#windows #искусственный интелект #copilot
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

Meta отвергает претензии к LLaMA на использование работ авторов, защищенных авторским правом.
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Военкор Андрица сообщил о разгроме элитной 82-й бригады ВСУ у Работино
22
Из-за таких систем РЭБ как Красуха пилотам ВСУ приходится возвращаться на базу не выполняя задач
3
Американские парламентарии полны решимости добиваться усиления санкций против Китая в полупроводниковой сфере
+
CNR: "Реактивный танк" Т-80 хорошо показал себя в бою и он не хуже иностранных конкурентов
1
Технология Nearlink может превзойти Bluetooth
3
Марсоход Curiosity обнаружил древние обломки, образовавшиеся текущей водой
3
Зеленский усомнился в возможности «крупного прорыва» в рамках наступления в этом году
+
Израиль представил танк 5-го поколения Merkava Barak – конкурент «Арматы» или глубокая модернизация
4
Структура подрядчиков Binance.US попала в центр внимания финансистов
+
Маккарти пообещал потребовать от Зеленского отчет об отданной ВСУ помощи США
+
«Ланцет» поразил украинский истребитель МиГ-29 на защищённом аэродроме ВСУ
+
Samsung выпускает бета-обновление One UI 6.0 на базе Android 14 для серии Galaxy S21
2
Китайские пограничники задержали грузовик, нелегально перевозивший 360 чипов Intel за $72 000
+
Параллельный импорт в РФ спас экономику Германии, но уже скоро немецкие товары будут никому не нужны
1
Узбеки уже приступили к работе на заводе «АвтоВАЗ»
10
Первый закон Ньютона неправильно интерпретировали на протяжении 300 лет из-за ошибки перевода
+
Reuters: США завершат учения с Арменией в установленный срок 20 сентября
+
Экс-министр юстиции Венгрии: ЕС шантажирует страны, защищающие национальные интересы
+
Какие iPhone стоит покупать в 2023 году
1
Президент Польши Дуда сравнил Украину с утопающим, тянущим на дно спасателя
+

Популярные статьи

Китай в обход санкции Запада приступил к разработке EUV-литографической "пушки"
11
ТОП-12 мифов о корпусах для компьютеров
45
Пытаюсь использовать MX Linux вместо Windows на реальном ПК, преодолевая бесконечные проблемы
69
Шесть советских истребителей, намного опередивших свое время по версии Military Watch
15
Компания Unity Technologies на грани банкротства, какая судьба ожидает её движок Unity Engine
32
Перехожу на самый популярный дистрибутив Linux по рейтингу DistroWatch
22
Как разозлить зрителя: девять примеров от "Нетфликс"
+
Процессоры Intel 14-го поколения – это уловка маркетологов для продаж предыдущего 13-го поколения
20
Эволюция игровых псевдо автосимуляторов, на примере GRID Autosport и GRID 2019
9
Как тезисы от фаната Nvidia превращаются в неудобные фейки
78

Сейчас обсуждают

dmitry07
20:20
Хнык-хнык.
На Украине разрешили писать «Россия» и «Москва» с маленькой буквы в текстах неофициального содержания
DIP48
20:19
Хохол, транслируя свои глупости из засиженной украинцами википедии, ты только эти глупости и транслируешь.))) Смешной бред.
Шольц верит в то, что Россия на Украине осуществляет свои «империалистические» амбиции
REY_B_
20:19
DLSS 3.5 добавляет чёткости отражениям. Например на неровном асфальте... Который внезапно оказался отполированным до блеска. - Закономерный результат для улучшайзера на базе ИИ. Ему же не объяснишь, ч...
Даже GeForce RTX 4090 оказалась бессильна против режима трассировки пути в CP 2077: Phantom Liberty
dmitry07
20:18
А они в курсе, что Питер - не столица?
Сбой мобильной связи и интернета МТС наблюдается в ряде регионов России
DIP48
20:18
Весь мир - это США и их шавки ? То то на выступлении Зели в ООН в зале было меньше трети народа))).
Шольц верит в то, что Россия на Украине осуществляет свои «империалистические» амбиции
Тruth Seеker
20:18
Вот только этот фрик на свободе и в данный момент вместе со своим националистическим формированием воюют на стороне РФ против Украины, вот это денацификация по-русски я понимаю. И насчёт "нацистского"...
Шольц верит в то, что Россия на Украине осуществляет свои «империалистические» амбиции
DIP48
20:17
Хохол без пана. Заметь, этих миньонов в украинской раскраске придумали не агенты Кремля.))) Заранее ржали над вами ваши американские паны.
Шольц верит в то, что Россия на Украине осуществляет свои «империалистические» амбиции
REY_B_
20:16
А ничего такого. - Фанаты Хуанга и в 720р (в реалиях DLSS понятно меньше). поиграют. Главное, что с лучами.
Даже GeForce RTX 4090 оказалась бессильна против режима трассировки пути в CP 2077: Phantom Liberty
DIP48
20:16
Хохол, как всегда, привычно зеркалирует своё мироощущение. Ведь без пана он себя чувствует осиротевшим.)))
Шольц верит в то, что Россия на Украине осуществляет свои «империалистические» амбиции
DIP48
20:14
Все друг от друга зависят. Глобализация. Вот только что то это никак не мешает России, несмотря на все санкции, хорошо так декоммунизировать Неньку.))) Кстати, а США то какие зрадники, помогали СССР б...
Шольц верит в то, что Россия на Украине осуществляет свои «империалистические» амбиции
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем