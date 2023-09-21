В экосистеме Microsoft генеративный помощник скоро появится повсюду

Несмотря на то, что это мероприятие номинально было ориентировано на Surface, в четверг Microsoft, безусловно, много времени уделила разговорам об искусственном интеллекте. "Мы считаем, что он способен помочь вам быть более осведомленным, более продуктивным, более творческим, более связанным с людьми и вещами вокруг вас", - сказал генеральный директор Microsoft Сатья Наделла собравшимся журналистам. "Мы считаем, что помимо работы и жизни есть возможность получить единый опыт, который работает на протяжении всей жизни".

С этой целью компания Microsoft объявила, что ее ИИ CoPilot, который в настоящее время в различных итерациях существует в браузере Edge, платформе Microsoft 365 и Windows, будет объединен в единый, унифицированный и повсеместный генеративный ИИ-помощник во всех продуктах Microsoft - от Powerpoint до Teams.

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фото: Microsoft

"Сейчас он как бы становится вашим ПК. Мы считаем, что Copilot коренным образом изменит отношения с технологией и пользователем в новую эру персональных вычислений, эру Copilots", - сказал Наделла. Он также отметил, что новый ИИ будет обладать "способностью использовать все ваши рабочие данные и интеллект", подразумевая, что система будет настраиваться под персональные данные пользователя.

В качестве примера можно привести использование Copilot на ноутбуке для получения данных с телефона. Вы можете попросить Copilot найти информацию о вашем рейсе, которую он может извлечь из текстовых сообщений вашего телефона или из истории чата Bing Chat (или откуда бы ни были спрятаны эти данные), а затем предложить вам билеты на спектакли, проходящие во время поездки, и помочь вам с покупкой билетов. Помните, что смысл всего этого заключается в том, чтобы заставить вас купить больше товаров.

Обновленный ИИ предложит ряд возможностей и функций, которые мы уже видели в других конкурирующих системах, например, возможность совершать покупки одежды по ее фотографии с помощью Microsoft Shopping with AI, как в Google Lens, или обобщать содержание сложных цепочек электронных писем, как в ChatGPT. "Теперь вы можете копировать, вставлять и делать", - сказала Кармен Златефф, вице-президент по управлению продуктами. Более того, существующая версия Bing Image Creator в скором времени должна быть обновлена до новой модели DALL-E 3.

В демонстрационном ролике, продемонстрированном на мероприятии, было показано, как люди используют искусственный интеллект для упорядочивания окон рабочего стола, создания плейлистов Spotify и удаления фоновых изображений по команде, подобно Magic Eraser от Google. Одной из удобных функций, особенно для тех, у кого есть дети школьного возраста, является новая функция Windows Ink Anywhere. Держа в руках стилус Surface, вы сможете писать в любом текстовом поле в ОС Windows. В математике вы можете писать сложные уравнения в поле и получать решение. Вы также можете использовать перо, чтобы сделать снимок математической задачи, что подтолкнет Copilot к ее решению. Система даже сможет объяснить, как она решает эти уравнения.

"Она начнет внедряться с 26 сентября, основываясь на том, что вы делаете на своем ПК", - заявил со сцены Юсуф Мехди, директор по маркетингу CVP Consumer. ИИ появится в составе новой версии Windows 11, которая, как подтвердил Мехди, "будет содержать более 150 новых функций и станет самым крупным обновлением с момента ее выхода".

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Microsoft находится в авангарде революции генеративного ИИ с момента дебюта ChatGPT в ноябре прошлого года. Компания потратила годы и миллионы долларов на исследования и разработки этой технологии, включая приобретение GitHub в 2019 году и значительное расширение партнерства с OpenAI в январе этого года.