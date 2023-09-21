Она выйдет для Xbox One, Series S и Series X

Когда в начале этого года состоялся релиз Octopath Traveler 2, в списке поддерживаемых платформ заметно отсутствовали консоли Microsoft. Теперь, на выставке Tokyo Game Show этого года, компания Square Enix сообщила, что игра выйдет на Xbox One, Series X и Series S в начале 2024 года. Представитель Xbox Сара Бонд представила вице-президента Square Enix Ю Мияке на мероприятии, а также рассказала, что за последние пять лет количество японских игр на платформе увеличилось более чем в два раза.

фото: statics.vrutal.com

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Пиксельная 2D-игра с высоким разрешением, напоминающая о другой эпохе игр, вышла в феврале для Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 и Steam. Она развила сильные стороны своей предшественницы, получив новую динамику сражений и игровой механизм, однако восемь сюжетных линий показались нам слишком разрозненными, чтобы мы могли почувствовать значимую связь между персонажами. Тем не менее, на наш взгляд, игра получилась красивой, с лучшими кинематографическими сценами, чем в первой части серии, и отточенным саундтреком.

Square Enix и Xbox пока не называют точной даты выхода игры. Но то, что Xbox получит игру гораздо позже других консолей, не удивляет: первая Octopath Traveler стала доступна для Xbox One только через три года после выхода.

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