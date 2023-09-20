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dima0782
Neuralink Илона Маска набирает людей для тестирования своих мозговых чипов
В прошлом году компании было отказано в ускоренном получении одобрения на проведение экспериментальных исследований на людях.

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Neuralink, проект Илона Маска по созданию мозговых имплантатов, одобрен независимым экспертным советом и позволяет приступить к привлечению пациентов для первого исследования на людях. Для участия в 6-летнем исследовании и тестирования своего мозгового чипа компания ищет людей с параличом.

Компания Neuralink разрабатывает интерфейс "мозг-машина" для связи человека и машины путем имплантации устройств в его мозг, что позволит ему взаимодействовать с компьютером, используя мозговую активность. С помощью своего чипа-имплантата компания намерена восстановить двигательные функции людей с параличом и лечить такие заболевания мозга, как болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона и деменцию, используя интерфейс "мозг-машина", а также интегрировать искусственный интеллект.

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В прошлом году компании было отказано в ускоренном получении одобрения на проведение экспериментальных исследований на людях. Однако в мае этого года FDA выдало разрешение на проведение клинических исследований с использованием исследовательских устройств (IDE). Теперь, спустя несколько месяцев, компания Neuralink начала принимать заявки на участие в испытаниях на людях.

фото: platinumcryptoacademy.com

В настоящее время Neuralink ищет пациентов, имеющих квадриплегию вследствие вертикального повреждения спинного мозга или болезни БАС. Цель данного проекта - оценить уровень безопасности и работоспособности технологии, сообщается в заявлении компании для представителей СМИ. По замыслу компании, интерфейс "мозг-компьютер" (BCI) будет вживлен в определенную область мозга, контролирующую движения. Задача эксперимента состоит в том, чтобы участники могли управлять курсором компьютера или клавиатурой, полагаясь только на свои мысли.

Пока в качестве испытуемых выступают животные. Обезьяна, оснащенная интерфейсом "мозг-компьютер" компании Neuralink, играла в пинг-понг с помощью своего мозга, а другая научилась набирать сообщения и заряжаться от беспроводной сети. А свинью даже показали бегущей на беговой дорожке.

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Несмотря на успешные демонстрации, инсайдерские отчеты рисуют иную картину. Опыты с животными оказались под пристальным вниманием из-за обвинений в излишних страданиях, причиняемых в ходе испытаний. Бывшие сотрудники называют испытания "халтурой" и рассказывают о случае, когда устройство было имплантировано свиньям в неправильном положении, что привело к их эвтаназии. Эти обвинения стали причиной многочисленных расследований, в том числе расследований Министерства сельского хозяйства по факту издевательства над животными и Министерства транспорта по факту нарушения правил транспортировки опасных материалов за пределы штата.

#илон маск #исследования #neuralink #мозг #neurlink
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