В прошлом году компании было отказано в ускоренном получении одобрения на проведение экспериментальных исследований на людях.

Neuralink, проект Илона Маска по созданию мозговых имплантатов, одобрен независимым экспертным советом и позволяет приступить к привлечению пациентов для первого исследования на людях. Для участия в 6-летнем исследовании и тестирования своего мозгового чипа компания ищет людей с параличом.

Компания Neuralink разрабатывает интерфейс "мозг-машина" для связи человека и машины путем имплантации устройств в его мозг, что позволит ему взаимодействовать с компьютером, используя мозговую активность. С помощью своего чипа-имплантата компания намерена восстановить двигательные функции людей с параличом и лечить такие заболевания мозга, как болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона и деменцию, используя интерфейс "мозг-машина", а также интегрировать искусственный интеллект.

реклама

В прошлом году компании было отказано в ускоренном получении одобрения на проведение экспериментальных исследований на людях. Однако в мае этого года FDA выдало разрешение на проведение клинических исследований с использованием исследовательских устройств (IDE). Теперь, спустя несколько месяцев, компания Neuralink начала принимать заявки на участие в испытаниях на людях.

фото: platinumcryptoacademy.com

В настоящее время Neuralink ищет пациентов, имеющих квадриплегию вследствие вертикального повреждения спинного мозга или болезни БАС. Цель данного проекта - оценить уровень безопасности и работоспособности технологии, сообщается в заявлении компании для представителей СМИ. По замыслу компании, интерфейс "мозг-компьютер" (BCI) будет вживлен в определенную область мозга, контролирующую движения. Задача эксперимента состоит в том, чтобы участники могли управлять курсором компьютера или клавиатурой, полагаясь только на свои мысли.

Пока в качестве испытуемых выступают животные. Обезьяна, оснащенная интерфейсом "мозг-компьютер" компании Neuralink, играла в пинг-понг с помощью своего мозга, а другая научилась набирать сообщения и заряжаться от беспроводной сети. А свинью даже показали бегущей на беговой дорожке.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 Ti MSI Gaming недорого - надо брать

Несмотря на успешные демонстрации, инсайдерские отчеты рисуют иную картину. Опыты с животными оказались под пристальным вниманием из-за обвинений в излишних страданиях, причиняемых в ходе испытаний. Бывшие сотрудники называют испытания "халтурой" и рассказывают о случае, когда устройство было имплантировано свиньям в неправильном положении, что привело к их эвтаназии. Эти обвинения стали причиной многочисленных расследований, в том числе расследований Министерства сельского хозяйства по факту издевательства над животными и Министерства транспорта по факту нарушения правил транспортировки опасных материалов за пределы штата.