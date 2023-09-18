Долговременный руководитель возглавит подразделения Alexa и Echo

Паносу Панаю не потребовалось много времени, чтобы узнать свое новое место работы. Ветеран отрасли, участвовавший в разработке Windows 11 и линейки ноутбуков 2-в-1 Microsoft Surface, по сообщениям Bloomberg, перешел на должность в компанию Amazon. Экс-директор по продуктам Microsoft возглавит подразделение Amazon, отвечающее за смарт-устройства Alexa и Echo.

фото: citinewsroom.com

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Панай сменит на этом посту Дэйва Лимпа, руководителя Amazon, ранее отвечавшего за Alexa и Echo, который в прошлом месяце объявил о своем уходе в отставку. Переход Паная из одного технологического гиганта в Сиэтле в другой позволит ему возглавить подразделение, которое в прошлом году подверглось сокращению. По иронии судьбы, на этой неделе у Amazon и Microsoft запланированы осенние аппаратные мероприятия.

Microsoft приняла Паная на работу в 2004 году в качестве руководителя групповых программ. Он курировал разработку устройств Surface в годы их становления и стал одним из главных участников мероприятий благодаря своим страстным и подробным ключевым докладам о запуске продуктов. После повышения в 2018 году он стал директором по продуктам, а в 2021 году занял последнюю должность в Microsoft - исполнительного вице-президента.