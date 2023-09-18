Среди изменений - доработка Stage Manager, дополнения к экрану блокировки и интерактивные виджеты, соответствующие новым функциям iPhone годичной давности

iPadOS 17 уже доступна. В ежегодном обновлении нет ни одной заметной функции, но совокупность мелких изменений улучшает работу с планшетом Apple. Среди изменений - доработка Stage Manager, дополнения к экрану блокировки и интерактивные виджеты, соответствующие новым функциям iPhone годичной давности.

iPadOS 17 можно установить на последние модели. Она поддерживает iPad Pro 12.9 (2-го поколения или новее), iPad Pro 10.5, iPad Pro 11 (1-го поколения или новее), iPad Air (3-го поколения или новее), стандартный iPad (6-го поколения или новее) и iPad mini (5-го поколения или новее). Если вы не знаете, какое у вас устройство, можно перейти в меню "Настройки" > "Общие" > "О программе" > "Название модели", чтобы определить, какое это устройство.

реклама

фото: bionicashowla.com

Узнав, что устройство соответствует требованиям, можно перейти в Настройки > Общие > О программе > Обновление ПО, чтобы вручную инициировать загрузку и установку. Если у вас включено автообновление, то обновление будет установлено, но, возможно, не раньше конца недели.

В iPadOS 17 реализовано несколько функций iOS 16, которые не попали на iPad в прошлом году, в том числе обновлённый и более настраиваемый экран блокировки (включая более простой и наглядный выбор обоев) и интерактивные виджеты. Кроме того, приложение "Здоровье" переместилось на больший экран, и вы можете легче настроить Stage Manager в соответствии с вашими потребностями. Наконец, обновления FaceTime и Messaging в iOS 17 также включены в программное обеспечение планшета.