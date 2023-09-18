Установить iOS 17 можно на любой iPhone 2018 года выпуска или более позднюю версию

iOS 17 уже доступна. Компания Apple сделала ежегодное обновление доступным для всех пользователей соответствующих устройств, то есть вы можете установить его прямо сейчас, не утруждая себя бета-программами. Обновление для iPhone 2023 включает в себя значительные обновления для Messages, FaceTime, клавиатуры и многого другого.

Установить iOS 17 можно на любой iPhone 2018 года выпуска или более позднюю версию. Как только вы узнаете, что ваше устройство соответствует требованиям, вы можете перейти в Настройки > Общие > О программе > Обновление ПО, чтобы вручную инициировать загрузку и установку.

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фото: eraspace.com

В этом году обновление iOS включает расшифровку аудиосообщений и переосмысление приложения "Сообщения". (Приложения iMessage и другие инструменты теперь находятся за кнопкой "плюс" рядом с полем ввода текста).

В FaceTime добавлены голосовые видеопочты, а звонки можно принимать даже на Apple TV, используя iPhone или iPad в качестве камеры.

Режим StandBy - это новая функция, которая превращает телефон в интеллектуальный дисплей, если он заряжается и расположен горизонтально.

Функция NameDrop позволяет быстро обмениваться контактной информацией с новыми друзьями, касаясь друг друга устройствами, а новая функция встроенного предиктивного текста позволяет клавиатуре предсказывать и (по желанию) заканчивать предложения за вас.