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iOS 17 уже доступна. Компания Apple сделала ежегодное обновление доступным для всех пользователей соответствующих устройств, то есть вы можете установить его прямо сейчас, не утруждая себя бета-программами. Обновление для iPhone 2023 включает в себя значительные обновления для Messages, FaceTime, клавиатуры и многого другого.
Установить iOS 17 можно на любой iPhone 2018 года выпуска или более позднюю версию. Как только вы узнаете, что ваше устройство соответствует требованиям, вы можете перейти в Настройки > Общие > О программе > Обновление ПО, чтобы вручную инициировать загрузку и установку.
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В этом году обновление iOS включает расшифровку аудиосообщений и переосмысление приложения "Сообщения". (Приложения iMessage и другие инструменты теперь находятся за кнопкой "плюс" рядом с полем ввода текста).
В FaceTime добавлены голосовые видеопочты, а звонки можно принимать даже на Apple TV, используя iPhone или iPad в качестве камеры.
Режим StandBy - это новая функция, которая превращает телефон в интеллектуальный дисплей, если он заряжается и расположен горизонтально.
Функция NameDrop позволяет быстро обмениваться контактной информацией с новыми друзьями, касаясь друг друга устройствами, а новая функция встроенного предиктивного текста позволяет клавиатуре предсказывать и (по желанию) заканчивать предложения за вас.