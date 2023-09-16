Игра, вышедшая всего несколько недель назад, по имеющимся данным, продается не очень хорошо

Ascendant Studios, создатель шутера от первого лица, но с магией, Immortals of Aveum, сокращает практически половину персонала всего через несколько недель после выпуска игры. Ген. директор Брет Роббинс (Bret Robbins) признал, что компания увольняет около 45% своих сотрудников. По данным Polygon, который первым сообщил об этом, это около 40 человек.

"Это было чрезвычайно трудное, но вынужденное решение, которое не было принято легкомысленно; тем не менее, мы вынуждены пойти на эту корректировку после выхода Immortals of Aveum", - написал Роббинс в сообщении на сайте X (бывший Twitter). Ascendant предложит уволенным сотрудникам выходное пособие и помощь в поиске работы в другом месте. Оставшиеся члены команды продолжат поддержку игры.

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фото: msn.com

Immortals of Aveum - первая игра от Ascendant, которая является независимой студией с опытными разработчиками во главе. Однако издатель EA, скорее всего, не слишком удачно выбрал дату выхода игры.

После переноса даты выхода на месяц, на 22 августа, Immortals of Aveum появилась примерно в то же время, что и Baldur's Gate III, Armored Core VI и Starfield. Задержка Immortals of Aveum еще на несколько недель, вероятно, тоже не помогла бы, учитывая, что мы вступаем в один из самых напряженных периодов выпуска крупных игр за последние несколько лет.

Судя по сообщениям, Immortals of Aveum (получившая в основном средние отзывы) продавалась не очень хорошо, и об этом свидетельствуют низкие показатели количества игроков в Steam. По данным SteamDB, пиковое количество игроков на этой платформе составило всего 751 человек. Пиковое количество игроков Starfield только на Steam более чем в 440 раз превышает это число.