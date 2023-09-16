Этот процессор быстрее предшественника, но при более высокой мощности и напряжении

Китайское издание ECSM получило процессор Intel Core i5-14600K и протестировало его в нескольких бенчмарках. Процессор показал результаты несколько лучше, чем его прямой предшественник Core i5-13600K, хотя и за счет более высокого напряжения и энергопотребления. Тем не менее, результаты первых тестов следует воспринимать с недоверием, поскольку, скорее всего, мы имеем дело с предсерийным оборудованием.

Core i5-14600K от Intel относится к семейству процессоров "Raptor Lake Refresh". Он оснащен шестью высокопроизводительными ядрами Raptor Cove, работающими на базовой частоте 3,50 ГГц и турбо-частоте до 5,30 ГГц (+200 МГц по сравнению с предшественником), а также восемью энергоэффективными ядрами Gracemont, работающими на частоте до 4,0 ГГц (+100 МГц). Как и его непосредственный предшественник, Core i5-13600K, новый процессор оснащен 24 МБ кэш-памяти L3 и имеет PBP 125 Вт. При этом напряжение на ядре у новинки составляет 1,2 В, тогда как ее предок довольствуется 1,14 В.

реклама

Журналисты из ECSM протестировали новый процессор в Cinebench R23, Cinebench 2024 и CPU-Z. Прирост производительности Core i5-14600K по сравнению с Core i5-13600K компании Intel составил от 2,5% до 10,3% в зависимости от бенчмарка. При этом в ходе тестирования процессор потреблял 160 Вт энергии. Однако здесь следует иметь в виду некоторые моменты.

Журналисты ECSM решили не сообщать подробностей об используемом тестовом стенде, что существенно снижает достоверность результатов. Кроме того, поскольку эти бенчмарки не входят в число наших типичных процессорных тестов, нам пришлось искать результаты для Core i5-13600K в Google. Мы нашли данные на сайтах Guru3D для CPU-Z, CPU-Monkey для Cinebench R23 (одноядерный, многоядерный) и CPU-Monkey для Cinebench 2024 (одноядерный, многоядерный). Однако ни один из этих сайтов не раскрыл конфигурацию своих тестовых стендов, поэтому сравнение может быть не совсем точным.

Наконец, эти бенчмарки являются синтетическими и мало связаны с реальными приложениями, поэтому, хотя мы и можем утверждать, что новый Core i5-12600K "Raptor Lake Refresh" быстрее своего прямого предшественника, мы вряд ли сможем подтвердить, насколько быстрее этот процессор в реальных играх или профессиональных приложениях.



