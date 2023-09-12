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dima0782 За пост начислено вознаграждение
Thunderbolt 5 от Intel может стать долгожданным обновлением кабелей
Изначально технология Thunderbolt была известна под названием Light Peak,и Intel ставила перед собой цель создать единый кабель

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Пропускная способность в три раза выше, чем у Thunderbolt 4. Поддержка нескольких дисплеев 8K, а также игровых мониторов, работающих на частоте до 540 Гц. Мощность зарядки 240 Вт. Это не просто основные моменты моих мечтаний о подключении ПК: Это ключевые характеристики Thunderbolt 5, последней попытки Intel создать идеальный кабель для ПК. И на этот раз чипмейкеру это, возможно, действительно удастся.

Когда в 2020 г. появился Thunderbolt 4, он в основном выглядел как усовершенствованная версия Thunderbolt 3. Он имел ту же максимальную пропускную способность в 40 Гбит/с, но его повышенная эффективность позволила Intel стандартизировать поддержку нескольких экранов 4K, а также удвоить скорость устройств хранения данных. По крайней мере, для поддержки зарядки по USB-C Intel требовала наличия хотя бы одного Thunderbolt 4.

фото: Intel

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С другой стороны, Thunderbolt 5 - это серьезный скачок вперед. Он построен на базе спецификации USB4 v2, которая обеспечивает такое же повышение скорости, но Intel делает ключевые функции обязательными. К ним относятся базовая скорость 80 Гбит/с и поддержка 120 Гбит/с с помощью увеличения пропускной способности (USB4 требует 20 Гбит/с); поддержка двух экранов 6K (Thunderbolt 4 требует двух мониторов 4K); зарядка минимум 140 Вт и более мощный режим 240 Вт.

Изначально технология Thunderbolt была известна под названием Light Peak, и Intel ставила перед собой цель создать единый кабель, способный удовлетворить все потребности в передаче данных и питании. Последняя версия должна удовлетворить запросы еще более требовательных пользователей ПК. Например, благодаря возможности зарядки до 240 Вт некоторым игровым ноутбукам и рабочим станциям не потребуется отдельный порт питания. Это означает, что вам придется носить с собой меньше кабелей, а также гарантировать, что вы всегда сможете одолжить у кого-нибудь кабель USB-C и адаптер для подзарядки.

Как уже было объявлено Intel, Thunderbolt 5 также будет поддерживать стандарты DisplayPort 2.1 и PCI Express Gen 4. Последний должен быть особенно полезен для внешних графических процессоров, пропускная способность которых до сих пор была существенно ограничена. Также можно ожидать, что дополнительная пропускная способность позволит поддерживать новые аксессуары, такие как внешние ускорители искусственного интеллекта, а также гораздо более быстрые внешние накопители.

Intel утверждает, что аксессуары и ПК с интерфейсом Thunderbolt 5 появятся в 2024 году. Было бы неплохо получить более четкие сроки, но, возможно, Intel пытается не отпугнуть людей от покупки новых систем в этом году.

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#intel #thunderbolt #интел #thunderbolt 5 #кабель для пк
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