Эволюция Lotus продолжается: четырехдверная ракета EV

Британская компания, некогда известная своими сверхлегкими спортивными автомобилями, в которых не было места таким удобствам, как кондиционер, подогрев сидений или даже двери, теперь является частью семьи Geely, которая намерена выйти на международный рынок с большим объемом продаж.

фото: Lotus

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Для этого потребуются более крупные автомобили, и если внедорожник Eletre стал первым серьезным шагом компании, то Emeya - это быстрое второе действие. Emeya - это четырехдверный седан с размашистым профилем, напоминающим купе, в котором с комфортом разместятся четыре человека и который, по словам Lotus, обеспечивает запас хода около 500 км на аккумуляторах емкостью 102 кВт-ч.

Это весьма неплохой запас хода для автомобиля мощностью до 905 л.с., способного разгоняться от 0 до 100 км/ч менее чем за 2,8 секунды. Да, быстро, но ведь идея гранд-туров заключается в комфорте и роскоши, а это у Emeya в избытке. Но будет ли она достаточно хороша, чтобы обратить в свою веру приверженцев Lotus? Об этом мы узнаем только в 2024 году, когда автомобиль поступит в производство.



