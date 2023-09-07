Компания видит большое будущее в производстве микросхем с низким энергопотреблением.

Intel стала одной из последних компаний, инвестировавших в Arm, пополнив ряды Samsung, Nvidia и других, сообщает портал Tom's Hardware. Этот шаг происходит в то время, когда Softbank готовит Arm к IPO, планируя предложить 95,5 млн. акций по цене от 47 до 51 долл. за штуку. Компания оценивается в 52 млрд. долларов США - это больше, чем практически состоявшаяся сделка по продаже Arm компании Nvidia за 40 млрд. долл. и сорвавшаяся в 2022 году (препятствия возникли, в частности, из-за иска Федеральной торговой комиссии).

Инвестиции в своего конкурента, по сути, позволяют Intel выйти за рамки своих чипов x86, которые не так эффективны, как те, что сейчас производит Arm. Стюарт Панн, старший вице-президент и генеральный менеджер отделения Intel Foundry Services, подтвердил факт инвестиций в ходе конференции Goldman Sachs Communacopia & Technology Conference Call.

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фото: newsweek.com

"В 80% пластин TSMC установлены процессоры ARM", - сказал Панн. "Тот факт, что наша организация, организация IFS, поддерживает ARM на таком уровне, инвестирует в ARM, сотрудничает с ARM, должен дать вам понять, что мы абсолютно серьезно настроены на участие в этом бизнесе, поскольку если вы не работаете с ARM, вы не можете быть поставщиком литейной продукции". В качестве "якорного инвестора" Intel должна получить более широкий доступ к будущему IP-дизайну микросхем Arm, который она сможет затем производить в рамках своих растущих планов по созданию контрактных фабрик.

В рамках этого расширения Панн добавил, что компания будет уделять больше внимания другим чипсетам с низким энергопотреблением, в том числе RISC-V, которые, по его словам, являются наиболее "объемными" в новом мире мобильных вычислений. В конце концов, открывая свои фабрики для сторонних производителей, Intel в первую очередь признала, что ее собственные усилия в этой области не были столь успешными, как у ее гораздо более мелкого конкурента.

Решение Intel инвестировать в Arm приходится на период огромного роста (и стимулирования роста) индустрии производства микросхем. В начале этого года администрация Байдена опубликовала заявки на финансирование компаний, желающих получить часть из 39 млрд. долларов, выделенных на производство полупроводников. Совсем недавно компания Apple продлила лицензионное соглашение с Arm до 2040 года. Производитель iPhone был одним из основателей компании, сначала использовав ее технологию в своем (в конечном итоге обреченном) Newton, а теперь, совсем недавно, в качестве основы всей линейки.