iPhone "Ultra"скорее всего появится после того, как Vision Pro поступит в продажу в следующем году.

Согласно сообщению, компания Apple работает над моделью iPhone "Ultra", которая может дебютировать с поддержкой записи специализированных видеороликов и изображений, которые можно будет использовать в Apple Vision Pro, своем первом пространственном компьютере. По слухам, компания из Купертино разрабатывает телефон, который может появиться после того, как Vision Pro поступит в продажу в следующем году. В начале этого года, анонсируя свою первую носимую гарнитуру смешанной реальности, компания Apple заявила, что она будет обладать "невероятной глубиной", а для записи окружающего пользователя пространства в устройстве используются камеры, расположенные на внешнем корпусе.

В сообщении MacRumors со ссылкой на неназванного пользователя Weibo утверждается, что в разработке находится модель iPhone "Ultra", которая "заставит рынок переосмыслить, какие фотографии и видео должен снимать мобильный телефон". Несмотря на то, что в сообщении нет никаких подробностей о конфигурации камеры предполагаемого телефона, оно предполагает, что телефон может использоваться для съемки детализированных, иммерсивных видео и фотографий, которые могут быть использованы на первом пространственном компьютере Apple - Apple Vision Pro.

реклама

фото: pcwelt.de

Еще в феврале Марк Гурман из Bloomberg в своей еженедельной рассылке Power On утверждал, что Apple планирует выпустить новую модель iPhone в 2024 году, которая станет еще более совершенной версией флагманской линейки iPhone, дебют которой ожидается в конце этого года. С тех пор Apple подтвердила, что проведет презентацию 12 сентября, но, как и положено Apple, компания пока не сообщает, сколько моделей будет представлено на следующей неделе.

Apple представила гарнитуру Vision Pro в июне на ежегодной конференции Worldwide Developers Conference (WWDC), но заявила, что устройство будет доступно покупателям не раньше начала 2024 года. В настоящее время разработчики могут тестировать свои приложения на симуляторах и в лабораториях разработки, созданных компанией в некоторых регионах.

Первая гарнитура смешанной реальности компании оснащена дисплеями высокого разрешения с фирменной технологией EyeSight, позволяющей пользователю не отвлекаться от окружающей обстановки. Она поддерживает технологии дополненной (AR) и виртуальной (VR) реальности и оснащена множеством датчиков и камер, расположенных на корпусе. По словам представителей компании, гарнитура сможет использовать эти датчики для отображения окружающей обстановки и ввода жестов с помощью пальцев.