Культовый сериал станет видеоигрой.

Возможно, вы смотрели оригинальный сериал "Твин Пикс" уже много раз, но доводилось ли вам играть в эту историю глазами специального агента ФБР Дейла Купера? Скоро вы сможете сделать это с помощью магии видеоигр. Небольшая французская компания Blue Rose Team уже давно готовит игру Twin Peaks: Into the Night уже некоторое время, и только что она представила демо-версию игры, созданной фанатами.

Фото: moviesrankings.com

Графика игры выполнена в стиле ретро, что вполне логично, если учесть, что премьера сериала состоялась в 1990 году. Игровой процесс, судя по всему, будет насыщен исследованиями, разговорами с многочисленными чудаковатыми жителями города, а также элементами хоррора в духе выживания, напоминающими оригинальные игры серии Resident Evil. Это вполне уместно, поскольку в сериале агент Купер противостоит как физическим, так и сверхъестественным врагам. Стоит ожидать появления печально известного однорукого человека, агента хаоса Боба, гнусного бывшего агента ФБР Уиндома Эрла и, конечно же, множества сов.

Помимо геймплея, в игре будет множество видеосцен, взятых из самого сериала. Демонстрация, выпущенная во вторник, рассказывает о событиях первого сезона, в котором Купер прибывает в Твин Пикс и начинает распутывать дело об убийстве местного подростка Лоры Палмер. Демонстрация наполнена теми самыми идиосинкразическими причудами и метафизическими элементами ужасов, благодаря которым сериал OG стал таким популярным в свое время.

Создатели объявили, что игра будет бесплатной, и это позволит устранить все возможные юридические препятствия.





Официальной даты релиза нет, но демо-версия должна занять вас на некоторое время. Как ни странно, это будет самая первая видеоигровая адаптация "Твин Пикса", хотя есть и короткая VR-версия. Несмотря на то, что сериал никогда не был официально адаптирован, он послужил источником вдохновения для множества игр, начиная с серии Alan Wake и заканчивая малоизвестной игрой The Legend of Zelda: Link's Awakening. Само собой разумеется, что Twin Peaks: Into the Night не углубляется в события сериала Showtime "Твин Пикс: Возвращение", так что не ждите, что вам придется управлять Джимом Белуши.