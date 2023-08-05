Все участники матча будут знать, когда Activision удалит из игры того самого читера.

Теперь читеры в игре Call of Duty будут называться и позориться в режиме реального времени, когда их выкидывает из игры. На этой неделе вышло обновление последнего сезона CoD: Modern Warfare II и пятого сезона CoD: Warzone, которое включает в себя дополнение к системе защиты от мошенничества Ricochet.

Фото: ru.wallpaper.mob.org

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Когда Ricochet обнаружит и удалит "проблемного игрока", игра оповестит всех участников матча о таком событии прямо в ленте убийств. Это позволит всем игрокам точно знать, что они имеют дело с читером, а также то, что системы Activision смогли обнаружить этого человека и удалить его из игры.

Это не так уж и необычно, когда игра сообщает игрокам о том, что кто-то был выгнан за читерство. Недавно я играл в BattleBit Remastered - забавную, низкопробную игру из серии Battlefield - и игра уведомляла меня о том, что читер был забанен.

Тем не менее, это долгожданное обновление от Team Ricochet, которая уже не раз пробовала различные тактики борьбы с читерами и попыток выловить подозреваемых хакеров. За последние несколько лет в Call of Duty читеры лишились возможности видеть врагов и оружия. В последнее время команда Team Ricochet использует клоны реальных игроков против обнаруженных и подозреваемых читеров. Если потенциальный хакер взаимодействует с одним из таких клонов, то становится ясно, что он жульничает.