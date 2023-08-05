Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
dima0782 За пост начислено вознаграждение
Call of Duty публично позорит читеров в ленте убийств
Все участники матча будут знать, когда Activision удалит из игры того самого читера.

реклама

Теперь читеры в игре Call of Duty будут называться и позориться в режиме реального времени, когда их выкидывает из игры. На этой неделе вышло обновление последнего сезона CoD: Modern Warfare II и пятого сезона CoD: Warzone, которое включает в себя дополнение к системе защиты от мошенничества Ricochet.

Фото: ru.wallpaper.mob.org

реклама

Когда Ricochet обнаружит и удалит "проблемного игрока", игра оповестит всех участников матча о таком событии прямо в ленте убийств. Это позволит всем игрокам точно знать, что они имеют дело с читером, а также то, что системы Activision смогли обнаружить этого человека и удалить его из игры.

Это не так уж и необычно, когда игра сообщает игрокам о том, что кто-то был выгнан за читерство. Недавно я играл в BattleBit Remastered - забавную, низкопробную игру из серии Battlefield - и игра уведомляла меня о том, что читер был забанен.

Тем не менее, это долгожданное обновление от Team Ricochet, которая уже не раз пробовала различные тактики борьбы с читерами и попыток выловить подозреваемых хакеров. За последние несколько лет в Call of Duty читеры лишились возможности видеть врагов и оружия. В последнее время команда Team Ricochet использует клоны реальных игроков против обнаруженных и подозреваемых читеров. Если потенциальный хакер взаимодействует с одним из таких клонов, то становится ясно, что он жульничает.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#игра #call of duty #гейминг #warzone #читеры
рекомендации
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Собираем народный игровой ПК 2023 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Июль)
Античит Ricochet для Call Of Duty стал серьезным наказанием для читеров
В Call of Duty за сутки забанили больше 14000 читеров
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия отказывается продавать древесину Европе: последствия и новые возможности
48
Шойгу изучил трофейную БМП CV9040C – машина не понравилась инженерам РФ и имеет массу недостатков
41
New York Times: на дне высохшего Каховского водохранилища до сих пор находят древние артефакты
7
Представлен смартфон Fossibot F102 с батареей ёмкостью 16 500 мАч и 20Gb ОЗУ всего за $170
2
ВСУ пришлось бросить в бой старые советские танки и БМП из-за потерь западной бронетехники
5
Выручка Apple падает уже три квартала подряд
1
Forbes: Leopard 1 - слишком слабый ОБТ для СВО и его лучше не использовать на передовой как танк
3
Курс доллара на Московской бирже поднялся до 95 рублей впервые с марта прошлого года
+
TWP: ВСУ приступили к третьему этапу своего контрнаступления, отправив в бой резервы
4
ВСУ модернизировали советские вертолеты Ми-24 - теперь они стреляют американскими ракетами Hydra-70
1
В Мурманской области стартовало освоение крупнейшего в России месторождения лития
4
Путин подписал указ о страховании жизни и здоровья добровольцев в СВО
+
Артиллерия и авиация РФ разгромила большую колонну танков ВСУ включая Leopard 2 (видео)
2
Обнаружены фрагменты ракет Х-55, переданных России Украиной в счёт оплаты за газ в 90-е годы
+
Билайн: Мошенник безуспешно пытался дозвониться до потенциальной жертвы 1430 раз
4
Новый фильм Мег 2: Бездна с Джейсоном Стетхэмом получил редчайший рейтинг 0% на Rotten Tomatoes
+
Люди Икс в образе очаровательных пиратов по версии Midjourney
1
В Украине подтвердили успехи по атакам на Крым с помощью морских беспилотников
1
Истребитель РФ Су-57 получил уникальную ракету РВВ-МД2 – решающий довод в бою на близкой дистанции
1
Таможенная служба Китая пресекла попытку контрабанды 837 процессоров и 900 модулей памяти
2

Популярные статьи

"Прилежный сеятель" - российская ИСДМ "Земледелие" не оставила шанса для контрнаступления ВСУ
5
БТМП-84: Танковая Боевая Машина Пехоты из украинских КБ
22
Xeon с Алиэкспресс, мой опыт
72
Цветы с доставкой: БПЛА-камикадзе "Герань-2" обходят ПВО и наносят удары в тыл ВСУ - подробности
1
Jagged Alliance 3: краткий обзор игры
2
Используем ChatGPT для завоевания сердца девушки
4
Обзор смартфона Tecno Camon 20 Pro – красивое прощание с IPS
1
Турецкие БПЛА покоряют Азию - после Малайзии сделку на поставку дронов Anka TAI заключила Индонезия
2
Топ-5 причин почему ВСУ не смогли в контрнаступление и споткнулись о вал Суровикина
6
О странностях переворота в Нигере и будет ли вторжение со стороны США и Европы
6

Сейчас обсуждают

Анатолий Подуражный
22:41
А где можно этот смартфон приобрести за ТАКИЕ ДЕНЬГИ?
Билайн: Мошенник безуспешно пытался дозвониться до потенциальной жертвы 1430 раз
REY_B_
22:39
Энергоэффективность и цена за ФПС развиваются, ну пусть с натяжкой будет +15% за поколение. "На голову", значит цену в 3-4 килобакса, и невиданные доселе жор и жар. Слишком маленький рынок, чтобы его ...
RTX 5090 будет на голову мощнее RX 8900 XT - GPU RDNA4 будут слабыми
Кирилл Прозоровский
22:34
Бронзовый век укропов был 3 тысячи лет назад а каменный тысячу. Что свидетельствует о их обратном развитии. Сейчас это питекантропы.
New York Times: на дне высохшего Каховского водохранилища до сих пор находят древние артефакты
Имя
22:30
эта скорость 132000 мбайт в сек наверное всё-же ддр4 скорость
Xeon с Алиэкспресс, мой опыт
Mr. Night
22:27
Мы их похороним, тварей. Как минимум по Польше бомбанем, если вздумают к своей стране присоединять исконно русские территории, занимаемые украинскими нацистами
Всемирный банк: Россия — пятая экономика мира по паритету покупательной способности
Имя
22:26
«4 канальный режим памяти делает чтение запист 52000 гбит сек» тут наверное мбайт в сек имелись ввиду не гбит в сек и у аиды64 в одном гбайте 1000 мбайт кажется в показателях. А должно-быть для ддр4-2...
Xeon с Алиэкспресс, мой опыт
Олесь Кука
22:13
Всё равно вау-эффекта, как от Glide на Voodoo уже не будет
Обновлённую версию легендарного шутера Quake II анонсируют на грядущей QuakeCon 2023 — так говорит инсайдер
Дмитрий Малинин
22:10
Печально если АМД не выпустит мощные видеокарты! 5090 уже видимо больше 200к будет стоить...
RTX 5090 будет на голову мощнее RX 8900 XT - GPU RDNA4 будут слабыми
troglodit
22:08
кому нужен этот курс? важнее физическое производство. с этим у нас всё лучше и лучше. а на западе только производство денежных бумажек скоро и останется. Вот пусть и наслаждаются потом курсом
Всемирный банк: Россия — пятая экономика мира по паритету покупательной способности
Дмитрий Малинин
22:03
У тебя понимание что такое лаги нету! Лаг -это задержка-если у тебя равномерные 30-40 фпс это не значит что лаги будут-просто картинка менее плавная!
GeForce RTX 4060 обошла Radeon RX 7600 на 28% в играх с трассировкой лучей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем